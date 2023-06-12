將部落格平台轉變為一門生意 大學生7天之內就賺進台幣65萬

不要一昧追求工作與生活的平衡

平衡的力量會產生不變的動能。在生活與工作之間尋求平衡就像拔河比賽，或是在別人關上門的時候試圖將門打開。改變動能需要不平衡的力量，像是推或拉。試圖在生活與工作之間讓你的時間保持平衡，反而會讓你因此陷入困境，因為平衡的力量會靜止不動。於是，生活在一邊拉扯，工作在另一邊拉扯。

如果你希望朝著自己想去的方向邁進，創造出積極正面的變化，你的責任就是讓事情動起來（而不是自己把事情做完）。很自然的，你必須讓你的生活不平衡，還要讓球朝著你想要的方向滾去（並且在你想要改變方向的時候讓它轉向）。

透過時間的延展以及讓時間與目標維持方向一致，生活與工作可以彼此支援，工作與生活的彈性可以讓壓力減到最小、讓優勢放到最大，因為它能幫助你贏得拔河比賽（或者避免陷入拔河的困境），並開啟新的門扉。

時間翻轉者會尋求工作與生活的彈性，而非工作與生活的平衡。

把部落格變成生意

幾年前，有一位名叫班傑明•哈迪（Benjamin Hardy）的大學生寫了一封電子郵件給我。他讀過我寫的書《開始做蠢事的力量》，想和我取得聯繫。於是，他在電話上向我諮詢，我教他如何實現成為成功作家的目標。他以驚人的速度成為一名成功的部落客，並且以此為起點，將部落格平台轉變為一門生意，這門生意不僅符合他的理想生活方式，而且和他設下的五花八門目標完全一致。

（本文出自《反時間管理》） 班傑明以他想要的生活方式作為根基，7天之內就獲得金錢上的回饋，賺進2萬1,000美元（約新台幣65萬元）。他在部落格「Inc.com」上刊登文章分享這件事。

然而，成為一名成功的作家並不是班傑明真正的目標，他想要的是終生透過寫作來影響別人，並且照顧自己現在正要開始成長的家庭。當時，班傑明與蘿倫（Lauren）才剛收養三名寄養孩童，而且班傑明仍然是一名學生，同時試著維持生計。班傑明在成長過程中經歷許多挑戰，他迫切想要學會如何改變自己的人生軌跡，並且在過程中幫助他人。

年薪七位數、運用時間翻轉

班傑明現在是一位暢銷作家，靠著經營事業坐擁七位數美元的年薪。他的做法是，先確認自己最重要的個人目標與職業目標，再以理想中的生活方式為優先考量來打造事業。班傑明應用時間翻轉的原則，開始過著大多數人必須推遲到退休時（如果可以退休）才能擁有的生活。他把自己最重視的人生價值，也就是他的家庭與信念，放在日程表的第一位，才能成就工作上的奢侈餘裕。

班傑明把最終目的當成起點，並且依據最終目的為中心打造優先專案，讓人生不平衡的變動，並且往自己想要的方向發展。他知道個人與職場方面哪些事情最重要，但是當他把目標從時間軸末端的未來移動到現在時，他的方向指標也跟著移動。正如班傑明•哈迪博士所說：「忠於未來的自我，才能臻至成功。」

目標的彈力韌性十足。

為自己想要的事物騰出時間是一門藝術，不要去管畫布，只管緊緊握住你的畫筆。

讓重要的事情現在就變得很重要從時間翻轉的視角來看，兩個工作相同、收入相同的人可能會有截然不同的人生：其中一人只擁有很少的時間自由，或是根本沒有時間自由，而另一個人卻能擁有全世界的時間。

為什麼基本上工作相同的兩個人會過著截然不同的人生？

30多歲的巴比（Bobby）有一個60多歲的有錢老爸。巴比的父親最近向他哀嘆自己的人生計畫；他的人生計畫是努力工作、變得富有，最後就有更多時間陪伴家人。回首往事，巴比的父親現在才意識到，自己因為工作太忙而失去和家人相伴的時光。他滿心遺憾的告誡兒子不要步上他的後塵。

相較於錯過和家人相伴30年的時光，巴比的父親其實可以從事相同的工作、獲得相同的收入，同時又享受他一直以來渴望的家庭時光；可是，沒有人教他該怎麼做。他的人生缺少不一樣的生活榜樣。

讓優先考量事項變得重要

當你的人生完全失序時，你的優先考量事項仍然可以井然有序。工作與生活不應該只以講究彈性為導向，而是應該以一致性為導向。你現在花時間所做的事情，對現在的你而言很重要。重點不在於改變優先考量事項，而是在如何與何時讓優先考量事項變得重要。優先考量最終目的可以將讓人分心的事物排擠出去，為創造「牽引力」騰出時間。

就算你自認為是在為日後更大的回報而努力，你現在所做的事也很重要，因為那是你呈現在別人眼中的樣貌。如果這件事不重要或沒那麼重要，為什麼你還要做？時間看起來非常充裕，彷彿未來永無盡頭，所以我們很容易把時間視為理所當然。

時間翻轉者會優先考量今天的理想目標，並且創造出有彈性的工作與生活混合體，用以支援現在的生活。時間翻轉打贏了和意識、目標一致以及注意力對抗的戰爭。

（本文出自《反時間管理》作者：瑞奇．諾頓 譯者：李斯毅）