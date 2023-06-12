一表看利率「斷崖式下跌」將近四十年 央行能提供的緩衝有限

COVID-19疫情大流行戲劇性地展現出一件事：即便最富有的經濟體也無法免疫於自然力量的影響。誠然，疫情大流行所造成的損害和經濟的複雜性及精密性有關。

我們龐大又密集的城市、複雜的國際供應鏈和全球經濟前所未有的連結性，使病毒得以從一個國家迅速蔓延到另一個國家。

（本文出自《衝破經濟停滯》） 某種程度上來看，這種相互連結的脆弱性是全球經濟專業分工下的自然結果。脆弱性的另一個面向是感覺政府不太能做什麼來扺消一些我們面臨的衝擊。歐洲經濟體通常仰賴國家緩和經濟衝擊所帶來的打擊，或者說得直白一點，提供社會保險給自己的國民。

那樣的保險有些來自福利國家，所以是財政面的，但重要的是其中有些來自貨幣政策。在以前，央行面臨不利衝擊時，可以透過降息來穩定經濟，從而為經濟活動添薪加柴並恢復成長。

可是如圖1.6 所示，利率已經跌個不停將近四十年了，隨著利率趨近於零，央行能提供的緩衝似乎有限。

經濟學家傑森．佛曼（Jason Furman）和勞倫斯．桑默斯（Lawrence Summers）強調這種政策空間的付之闕如。如本書導論中提到的，他們計算出來，美國在COVID-19 大流行之前的九次衰退中，聯準會平均降息6.3 個百分點19。

我們對英國如法泡製相同的計算，在COVID-19 前的五次衰退中，英國的銀行利率平均下調5.5個百分點—比方在1980年7月到1981年3月之間，利率從17％掉到12％。在寬鬆期間，有十一個月的時間，每個月平均降息0.5個百分點。

截至撰寫本書此時，英國銀行利率是0.1％，這表示目前英國的利率（在降為零以前）只夠一個禮拜的降息。

（本文出自《衝破經濟停滯》作者：喬納森‧哈斯克爾、史蒂安‧韋斯萊克 譯者：曹嬿恆）