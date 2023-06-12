快訊

MLB道奇隊這活動成公關災難：商業和進步只能二選一？

天母停車場汙水洞吃人！5歲童掉入「滅頂」 北市府：將開罰

腦霧、心律不整副作用頻傳…BNT疫苗公司在德面臨數百件官司 鉅額求償金曝光

一表看利率「斷崖式下跌」將近四十年 央行能提供的緩衝有限

聯合新聞網／ 商周出版
央行面臨不利衝擊時，可以透過降息來穩定經濟。 示意圖／ingimage
央行面臨不利衝擊時，可以透過降息來穩定經濟。 示意圖／ingimage

COVID-19疫情大流行戲劇性地展現出一件事：即便最富有的經濟體也無法免疫於自然力量的影響。誠然，疫情大流行所造成的損害和經濟的複雜性及精密性有關。

我們龐大又密集的城市、複雜的國際供應鏈和全球經濟前所未有的連結性，使病毒得以從一個國家迅速蔓延到另一個國家。

（本文出自《衝破經濟停滯》）
（本文出自《衝破經濟停滯》）
某種程度上來看，這種相互連結的脆弱性是全球經濟專業分工下的自然結果。脆弱性的另一個面向是感覺政府不太能做什麼來扺消一些我們面臨的衝擊。歐洲經濟體通常仰賴國家緩和經濟衝擊所帶來的打擊，或者說得直白一點，提供社會保險給自己的國民。

那樣的保險有些來自福利國家，所以是財政面的，但重要的是其中有些來自貨幣政策。在以前，央行面臨不利衝擊時，可以透過降息來穩定經濟，從而為經濟活動添薪加柴並恢復成長。

可是如圖1.6 所示，利率已經跌個不停將近四十年了，隨著利率趨近於零，央行能提供的緩衝似乎有限。

經濟學家傑森．佛曼（Jason Furman）和勞倫斯．桑默斯（Lawrence Summers）強調這種政策空間的付之闕如。如本書導論中提到的，他們計算出來，美國在COVID-19 大流行之前的九次衰退中，聯準會平均降息6.3 個百分點19。

我們對英國如法泡製相同的計算，在COVID-19 前的五次衰退中，英國的銀行利率平均下調5.5個百分點—比方在1980年7月到1981年3月之間，利率從17％掉到12％。在寬鬆期間，有十一個月的時間，每個月平均降息0.5個百分點。

截至撰寫本書此時，英國銀行利率是0.1％，這表示目前英國的利率（在降為零以前）只夠一個禮拜的降息。

（本文出自《衝破經濟停滯》作者：喬納森‧哈斯克爾、史蒂安‧韋斯萊克 譯者：曹嬿恆）

編輯推薦

相關新聞

公務員「鐵飯碗真的生鏽了」！ 專家曝光數據：年輕人即早停損是對的

公務員這份工作其實就跟現金很像：投資短期看很安全，長期看才知道風險...

離婚後夫妻的房產歸誰…貸款沒繳完怎辦？ 律師分析「三大財產制度」

夫妻離婚之後房子要怎麼分配？房子在台灣可以說是最昂貴的資產，離婚時常常會有些變數導致不知道要怎麼算，像是房貸還沒繳完，之前房貸都幫對方出等等，導致最後自己也不知道要怎麼算，因此本篇來告訴您，離婚後房子到底要怎麼分！

一表看利率「斷崖式下跌」將近四十年 央行能提供的緩衝有限

COVID-19疫情大流行戲劇性地展現出一件事：即便最富有的經濟體也無法免疫於自然力量的影響。誠然，疫情大流行所造成的損害和經濟的複雜性…

遺產不想給「嘴賤」配偶繼承能怎麼辦？ 律師提這招：對方表現好還可反悔

自書遺囑不必告訴任何人，自己拿張紙跟一支筆，親手寫下遺囑的內容並簽名、寫年月日之後就合法成立。

五億高中生命案的遺憾其實可避免發生？ 律師：遺產能用「這2種」信託

新聞報導，台中一名18歲的賴姓高中生繼承價值5億的不動產，卻在與夏姓男子登記結婚2小時後，離奇墜樓身亡，引起多方面關於繼承問題的討論。而高中生法律上的祖父，其實是他的生父，更讓這個事件，增添許多的討論熱度。

年輕人買房有規劃就行了嗎？ 2數據揭殘酷現實

選舉到，年輕人買不起房的議題再度引起討論。內政部長林右昌日前表示「年輕人買不起房是因為沒規劃」，不少人也認為只要不要只想住市區，願意認真存自備款，買房也沒想像難。真是如此嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦