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23歲存第一桶金、32歲坐擁北市2間房 他如何從小資族晉升有產階級？

遠見／ 文 / 黃健誠
關韶文理財有妙招 23歲存第一桶金、32歲坐擁北市2間房！記者王聰賢/攝影 王聰賢
關韶文理財有妙招 23歲存第一桶金、32歲坐擁北市2間房！記者王聰賢/攝影 王聰賢

從網路媒體的娛樂記者轉型，身兼Youtuber、網紅、Podcaster等多重身份的關韶文，總說自己不是含著「金湯匙」出生，但早在23歲時就憑著強烈的賺錢動機，存到人生第一桶金；30歲更在台北市坐擁兩套房產，他是怎麼辦到的？

娛樂記者出身的關韶文，將自媒體經營得有聲有色，翻看他的Youtube頻道，談論包括職人生活、美妝保養、旅遊等各式各樣的話題，其中，理財相關主題更是他的強項。

從小，關韶文就常感覺「錢不夠用」，原因在於父親相當節儉，隨時拔掉未使用的電器插頭、關閉電燈開關的行為都只是基本款，連家人要喝的熱水都是用瓦斯爐加熱，原因只是覺得用開飲機必須時時插著電源很浪費電。

不僅如此，家中的儲水式電熱水器也必須在洗澡前才能打開，還被限制洗澡時間，連衛生紙都是父親從公司拿回被淘汰、剩半捲的捲筒衛生紙。

生活刻苦反成賺錢動力，23歲存到第一桶金

家境並不優渥，再加上父親的節儉性格，讓關韶文的生活也過得相當刻苦，因此在高中畢業時，他就決定不再向家裡拿錢。

下定決心要自力更生，有了強烈的賺錢動機，讓關韶文在工作上相當拚命，當時在補習班打招生電話，有時也必須到考場發傳單，薪水除了基本時薪外，還有很大一部份是招生獎金。

今年32歲的關韶文說，那時一年可以招到300～400位學生，每月平均可賺到5萬元以上的薪水，也因此在23歲時，就存到人生第一桶金。

不過，後來進入電視台的第一份正職工作，月薪僅2萬6000元，因此當時為了維持一定的收入，一度同時身兼四份工作。

或許是過去的生活經驗，覺得自己「窮怕了」，關韶文對於金錢顯然充滿危機感，也更積極研究如何賺錢、存錢的方法。

圖／關韶文善用優惠利率、信用卡分期，把錢賺回來。取自Pexels
圖／關韶文善用優惠利率、信用卡分期，把錢賺回來。取自Pexels

善用優惠利率、信用卡分期，把錢賺回來

從信用卡優惠到網路銀行優惠，關韶文幾乎無一不通，在消費的當下，也能馬上反應出用哪張卡、哪種支付方式最划算。舉例而言，近年來許多銀行為了推廣數位帳戶的使用，常推出各種活存利率優惠，因此他常常為了賺 2、3％的利率回饋而不斷開戶。

關韶文說，或許有些人會覺得這樣做很麻煩，沒必要為了利率優惠開戶，但對他而言，省錢會讓他有種成就感，而長期累積下來，也是一種利滾利的概念，可以產生一定的複利效果。

買較為高價的東西時，關韶文也喜歡使用信用卡的分期零利率，不過，使用分期零利率對他而言，並非預支消費的觀念。

關韶文說，當他決定使用分期零利率的同時，會運用原先用來買東西的這筆錢，拿去做報酬率更高的投資，像是投入穩定配息4、5％的ETF，或是高利存進高利活存的戶頭中，目的是利用現金流「把錢賺回來」。

不過，雖然理財的方式很多，但現在的關韶文也絕不會為了省錢而虧待自己。關韶文說，存錢對他而言是件快樂的事情，但後來明白有些錢要花掉，才能讓下個月的自己更有賺錢的動力。

每月薪水用「442法則」分配，投資練習不能少

因此，每個月的收入都是遵照「442」 法則規劃，分別是四成做為生活費、四成是儲蓄，另外兩成則是理財加保險，只要訂好規則，就算把四成的生活費都花光也沒關係。

對於投資，關韶文說，對於小資族而言，每月兩成的理財基金，可以拿來練習買零股或是定期定額，都是開始學習投資的方式。當進場後才會知道市場漲幅，「因為賠錢也是需要練習的。」

關韶文透過有規劃的理財方式，從鑽研信用卡優惠、數位帳戶的活存利率，除了努力賺錢外，也額外透過現金流的方式，讓錢發揮更大效益，也在30歲時，就坐擁台北市的兩間房。

圖／存錢對關韶文而言是件快樂的事情，但他後來明白，有些錢要花掉，才能讓下個月的自己更有賺錢的動力。蘇義傑攝
圖／存錢對關韶文而言是件快樂的事情，但他後來明白，有些錢要花掉，才能讓下個月的自己更有賺錢的動力。蘇義傑攝

「買房才會變有錢」，現金流比節流更重要

對於買房頗有心得的關韶文說，常有人覺得「有錢才能買房」，但是他的心得卻是「買房才能變有錢」。

原因除了房子若增值可以賣掉獲利外，另一項原因則是當房貸繳了一陣子後，若進行增貸就會讓現金流更為靈活。

關韶文說，以前自己手頭上有多餘的錢，都會選擇拿去多還房貸，為的是降低因本金帶來的利息支出，但後來發現每次多還個三萬、五萬本金，對於減少利息的效果有限。因此，與其拚了命的多還房貸，不如這些多還的錢拿去放在利率更高的地方，才能真正貼補房貸的利息支出，重點在於讓資金的運轉變得更有效率。

不過，對於沒有經驗的理財小白而言，現金流的運用或許是更為進階的，因此，若是毫無理財基礎，可以先從「記帳」開始，對於自己的支出有所了解後，才能再以442法則，規劃自己的收入，達到理財的目的。

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（本文出自2023.06.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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