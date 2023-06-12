離婚後夫妻的房產歸誰…貸款沒繳完怎辦？ 律師分析「三大財產制度」

【撰文・律師咖啡廳】

夫妻離婚之後房子要怎麼分配？房子在台灣可以說是最昂貴的資產，離婚時常常會有些變數導致不知道要怎麼算，像是房貸還沒繳完，之前房貸都幫對方出等等，導致最後自己也不知道要怎麼算，因此本篇來告訴您，離婚後房子到底要怎麼分！

夫妻離婚後房子要怎麼分？

分配房子等不動產要先注意，夫妻目前的財產制度是哪一種，目前在台灣大部分夫妻結婚時都不會約定財產制，所以如果結婚時沒有特別約定，都是適用法定財產制，只要看法定財產制的規則就好。但要特別注意，如果房子有牽涉到「贈與」、「遺產」這種無償取得的情況，就算是夫妻間互相贈與，在法律上就不需要拿出來分配，是誰的就是誰的。

分別財產制

分別財產制度下，夫妻依然保有自己個人的婚後財產，即便離婚也不用拿出來分配，簡單的說房子再誰名下，原則上就是誰的房子，另一方無權干涉與分配。

共同財產制

共同財產制度下，夫妻婚後的財產跟債務都是算共有的，所以如果是婚後買的房子，即便是只登記在老公名下，婚姻中想要販售或做其他處置，也需要經過老婆同意。而離婚時共同債務要用共同財產來清償，若有牽涉到個人特有財產而虧損，可以要求對方償還。

法定財產制

是最為常見的財產制度，比較好懂的意思，就是結婚後的財產依然各自管理，若無法證明所有人則會推定為夫妻共有。離婚時財產較少的可以要求財產分配，將債務各自清償後，剩餘的財產跟對方平均分配。

婚後買的房子無論名字是誰的其實它都是共有財產？

一般來說多數人都是法定財產制，以法定財產制來說，婚後買的房子(已過戶日開始計算)算不算共有財產？應該說房子的所有權人是誰，房子就依然是誰的，但是如果將來有天離婚，因為是婚後才購入的，房子的總值也會被列入剩餘財產分配的項目，必須提出來做分配。

也就是說，所有權人如果本來就是Ａ，離婚後也不會變，但Ａ會被記入資產，這部分的價值會變成Ａ要拿出來做分配的金額。

而原則上，如果是登記分別財產制，基本上登記在誰名下就是誰的。如果是登記共同財產制，不管是登記誰名下，都算是夫妻財產。

如果房子貸款沒繳完怎麼辦？

如果是婚前先付頭期款買了房子，在婚後依然繼續繳房貸，那麼婚後貸款就等於是用自己「婚後的財產去償還婚前的債務」，房貸金額會被列入剩餘財產分配的資產項目（所有權人）。也就是他要把這些錢拿出來做分配，才不會產生用婚姻的財產去繳自己個人房貸的問題。

而離婚時，房貸如果未繳完，會以房屋現價扣掉婚前已付、受贈的部分、未繳納房貸餘額之後，剩下的錢才會計入剩餘財產分配的範圍。

作者：律師咖啡廳

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：離婚後房子要歸誰？貸款沒繳完要由誰來繳？