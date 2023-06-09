聽新聞
test
0:00 / 0:00
遺產不想給「嘴賤」配偶繼承能怎麼辦？ 律師提這招：對方表現好還可反悔
夫妻吵架紓壓 還可以用這種方法更「有效」！
某妻子繼承了一間收租房，但因為太忙了想請老公幫忙買菜瓜布，老公卻說：「又不是我的房子，關我什麼事...」，這位妻子很生氣，想讓老公失去繼承該房子的權利。
老公的態度讓老婆不滿，老婆不想讓老公繼承這房子，PO文只能取暖，但老婆把不讓老公繼承房子這件事寫下來...，在法律上，老公有可能就得不到「好處」，做這一步，也許會讓自己會感覺到「處罰」老公了。
法律上，自書遺囑不必告訴任何人，自己拿張紙跟一支筆，親手寫下遺囑的內容並簽名、寫年月日之後就合法成立。如果萬一發生狀況，其他繼承人會拿得比較多，老公就拿得比較少。
但之後老公態度變好，可以把遺囑撕掉，原諒他！
這位老婆沒有提離婚，顯然珍惜這段感情的，做老公的看到老婆忙進忙出，絕對不要「理性腦」上身，要看到有一位為你付出的女人，要好好愛護才是有智慧的男人。
嘴甜一點，多走一步才是大丈夫！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言