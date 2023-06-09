遺產不想給「嘴賤」配偶繼承能怎麼辦？ 律師提這招：對方表現好還可反悔

夫妻吵架紓壓 還可以用這種方法更「有效」！

某妻子繼承了一間收租房，但因為太忙了想請老公幫忙買菜瓜布，老公卻說：「又不是我的房子，關我什麼事...」，這位妻子很生氣，想讓老公失去繼承該房子的權利。

老公的態度讓老婆不滿，老婆不想讓老公繼承這房子，PO文只能取暖，但老婆把不讓老公繼承房子這件事寫下來...，在法律上，老公有可能就得不到「好處」，做這一步，也許會讓自己會感覺到「處罰」老公了。

法律上，自書遺囑不必告訴任何人，自己拿張紙跟一支筆，親手寫下遺囑的內容並簽名、寫年月日之後就合法成立。如果萬一發生狀況，其他繼承人會拿得比較多，老公就拿得比較少。

但之後老公態度變好，可以把遺囑撕掉，原諒他！

這位老婆沒有提離婚，顯然珍惜這段感情的，做老公的看到老婆忙進忙出，絕對不要「理性腦」上身，要看到有一位為你付出的女人，要好好愛護才是有智慧的男人。

嘴甜一點，多走一步才是大丈夫！

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