銀行欲除之後快的眼中釘「現金在偏鄉老奶奶胸罩裡找到了家」

明確劃分企業資本主義的核心與周邊是非常重要的。我已經描述過資本主義的核心部分——像英國石油公司這樣與金融業配合運作的巨型企業——而且核心巨型企業使用的數位支付系統，是由商業銀行營運的。

當英國石油公司命令承包商完成數百公里長的運油管工程時，它並不會付現金給承包商，而是使用數位銀行的大宗轉帳到承包商的銀行帳戶，再由此承包商透過數位銀行轉帳給他的下游承包商。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》） 從高端金融大樓發出的電脈衝鏈，透過銀行帳戶網路發出劈里啪啦的聲音，但是當它到達周邊地區時，這種劈里啪啦聲遇到了一個導電性較差的媒介。在企業資本主義的周邊，是那些負責骯髒粗活的工人，他們向來是使用現金的。

現金聚集的廣大周邊地區，是銀行和企業必欲除之而後快的眼中釘。

現金在礦工髒兮兮的錢包裡找到了家，或是在南非某個偏鄉老奶奶的胸罩裡找到了家，她正在小雜貨店裡為孫子買一盒雀巢嬰兒配方奶粉。

金融公司夢想著一個「無現金社會」，在這個社會中，即使是資本主義市場裡最微不足道的節點，也會被繫連在他們的帳戶上，好讓銀行業能插入經濟畫面的每一個像素中。

企業資本主義為了要牢牢扎根在我們的生活中，並黏附在我們的身體上，它必須把錢數位化，並用標準化的應用程式，來取代地面的接觸點。這些應用程式存放在智慧手機中，無論我們走到哪裡都會跟著我們，這就是所謂的「貨幣的未來」。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》作者：布萊特．史考特 譯者：閻蕙群）