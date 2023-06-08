消費者、受雇者和儲蓄者根本是同一個人 專家嘆「都成了盲人摸象」

為何會見樹不見林？

我們從地面的位置，很難看到企業資本主義相互連結的元素。我們成了盲人摸象故事裡的盲人，以為大象的尾巴是繩子、象腿是樹幹。媒體則更加強化了這種以偏概全的觀點，硬生生把同一個人分成買東西的「消費者」、隔天必須去上班賺錢的「受雇者」，以及所謂的「儲蓄者」——決定把自己的錢交給金融機構控制的人。

但其實消費者、受雇者和儲蓄者根本是在同一個貨幣體系中的同一個人。某天你領到了薪水，但另一天你就為了某個商品或是金融合約把錢送走，然後那錢就流往不同的方向。

金融機構不只會為企業注入資金，他們還會插足系統中任何有資金流動的地方。例如他們可以提供消費者融資，鼓勵人們負債購買企業生產的商品；他們會提供學貸，鼓勵那些想進入某家公司的人先去念個學位，讓他們還沒工作就先欠了一屁股債；金融機構還會為剛還清學貸就急著買房的人——為了獲得安身立命的安全感——提供房屋抵押貸款。

瞄準人們的渴望

（本文出自《AI時代的現金戰爭》） 金融機構還會利用人們追求安全感的渴望，推出快速致富的投機性投資商品。我辭去衍生性金融商品銷售人員的工作後，曾在一家點差交易（spread-betting）公司做了幾個月，該公司從一家投資銀行借錢，然後再把錢借給那些想在金融市場賭一把來扭轉命運的當沖交易者。

沒錯，大型金融機構提供資金給一個中型金融機構，而這個中型金融機構則為小型金融機構提供資金。融資是門大生意，你可以借錢給股東買股票，也可以借錢給債權人買債券。

前面提到的每一種金融合約，都可以當做原料來建立更複雜的合約。我們先前業已看到，英國石油公司的一股，是取得它旗下一千一百家子公司之收入的所有權憑證，但是包含該股份的某個大型基金裡的一個投資單位，其收入可能衍生自數萬家子公司，至於組合型基金（fund-of-funds）中的一個投資單位，其收入可能衍生自數十萬家子公司。

金融機構可以將他們現有的任何合約——如消費貸款、學貸或房貸——匯集成投資工具，就像引發2008年金融危機的擔保債權憑證（collateralised debt obligations）和不動產抵押證券（mortgage-backed securities）。

這些結構是由數十萬個基礎金融工具建立的，它們就是所謂的衍生性金融商品：押注在各種合約組合上。例如所謂的股票指數交換選擇權（equity index swaption），就是押注在一個押注於數百家公司旗下的數十萬個子公司之收入的金融商品。

有資格開會討論股票指數交換選擇權的銀行家，皆位於經濟層級頂端的高度抽象領域；他們會把成千上萬的抵押貸款組合成一個巨大的衍生性金融商品，轉賣給挪威的主權財富基金，這批人可沒那個閒工夫跟想要購買新房的年輕夫婦打交道。摩天大樓的最高處只有區區數人，但他們的業務規模卻是最大。

和客戶的互動自動化

不過這些金融大樓還是要依靠一個地面的接觸點系統將人們輸送進來，這些地面接觸點包括銀行的分行、理財顧問、股票經紀人和點差交易公司，它們全都雇用了客服人員。對於一家企業來說，為地面上的數百萬人提供人工服務，感覺成本很高；雖然企業很樂於擁有這麼一大群客戶，但針對個人提供服務卻很麻煩。

這就是為什麼金融機構希望將他們與個人的互動自動化，最好是為人們提供一個允許自助服務的標準化數位應用程式；這麼一來每個客戶就可以把自己輸送到金融機構的巨大核心，而不需要有專人從旁協助與指導。

但是金融機構對自動化的渴望並不僅止於此，還延伸到了摩天大樓。金融機構在許多方面受到制約，例如辦事不牢靠的員工，他們有著無法預測的需求、爭鬥和夢想，他們會在一夜的醉酒狂歡之後，脫了褲子癱坐在馬桶上。何不裁撤這些單位，改成訓練機器來設計和包裝所有的金融合約?乾脆把神經中樞自動化吧，這就是為什麼那些摩天大樓裡會有 Level 39進駐。

不過在自動化的路上出現了一個小障礙，它就是現金。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》作者：布萊特．史考特 譯者：閻蕙群）