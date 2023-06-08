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一萬名工人被動員製造石油鑽井平台 專家：經濟體真正的命脈不是錢

聯合新聞網／ 采實文化
五名石油大亨將想法轉化為實際行動，透過金融市場將資金推向勞動和技術市場，最終成為商品市場上的產品。 示意圖／ingimage
五名石油大亨將想法轉化為實際行動，透過金融市場將資金推向勞動和技術市場，最終成為商品市場上的產品。 示意圖／ingimage

石油大亨組織團隊

產業巨頭可沒興趣做苦工。如果有五名石油大亨組成一支團隊，打算開發一座新的海上鑽井平台，他們並不會自己動手而是找別人代勞。大亨們會動員一支供應商大軍負責提供材料，並招募工程師和許多承包商和工人。

啟動該過程的主要方法是建立一個法律實體——成立一家公司或企業——然後給它取個名字（例如：DeepFuel Inc.），並開立一個銀行帳戶，這樣它就可以跟這些承包商和工人進行交易。不過在這家公司能夠採取行動之前，它的銀行帳戶必須先注入資金（或稱「資本化」）。

負責安排資金注入的就是金融業，石油大亨可能會把他們自己的一些錢轉進DeepFuel的帳戶裡，但是為新實體注滿資金的任務，將被外包給投資銀行家。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》）
（本文出自《AI時代的現金戰爭》）
投資銀行家將為DeepFuel公司起草一份招股說明書（prospectus），旨在展示該業務的管理者將如何在一定的風險下，能以低於產出（這裡指石油）的價格，取得他們所需的投入（工人、材料、技術等）。這份 DeepFuel 的招股說明書（以及它許諾的誘人未來利潤），可能會吸引到正在尋找投資機會的大型退休基金的經理人。

退休基金是一個機構，它將成千上萬人的資金聚集在一起，成為一個巨大的「電池」，等著為尋求融資的企業充電。投資銀行家看準這一點，邀請基金經理人向 DeepFuel 提供它現在需要的資金，以換取它未來獲利的分成。這種可以索求未來資金的承諾，被寫在一份稱為股份的法律合約中；該公司還可以向其他投資者（稱為債權人）承諾，未來可以取得固定數額的金錢，以換取他們現在投入資金。

經濟體的真正命脈不是金錢

一個經濟體的真正命脈不是金錢，而是從事勞動的人。但就像心臟可以透過電擊而跳動，一家公司完成資本化之後，它就可以透過貨幣神經系統把電荷發射出去，像除顫器一樣，讓成千上萬人開始採取大規模的行動。這就是為什麼一萬名工人可以被動員起來，製造和組裝一個石油鑽井平台，然後操作它來開採石油，好讓他們的老闆能把石油賣給客戶。

這些客戶來源是不確定的，因為他們有可能被競爭對手的公司挖走（所以管理者會試圖壓低成本，例如用機器取代人力勞動）。但隨著產品的銷售，它又會把錢送進電路裡，其中一些錢以管理層的獎金和政府的稅收之形式流出；其餘的錢則按照金融合約中的承諾發給投資者，重新幫電池充電。依此方式支付利息給債權人，支付股息給股東。

五名石油大亨就是這樣將想法轉化為實際行動，透過金融市場將資金推向勞動和技術市場，最終成為商品市場上的產品。如果他們建立的 DeepFuel 是一個有前途的業務，那麼他們可能會把它賣給石油業巨頭英國石油公司（BP），並成為它旗下的一個子公司。

石油公司就是個巨型企業聯盟

2014年我與柏林的開放資料公司 OpenOil合作，繪製出英國石油公司錯綜複雜的企業結構圖：來自重量級投資者的資金，透過倫敦證券交易所進入英國石油公司這家母公司，為它旗下的三十五家子公司提供資金，子公司再為數百家孫公司提供資金，整個上下層結構居然多達十二層。

我們所說的英國石油公司，實際上是一個由一千一百多家子公司與孫公司組成的聯盟，透過遍布全球的複雜金融電路網絡連結起來，一個巨型企業就是這樣創造出來的。

巨型企業是由位在某座摩天大樓裡的總部，對旗下的子公司發號施令，並讓它們「互做生意」，這就是為什麼多達一半的全球貿易，實際上是在企業內部而非在公開市場上進行的。

「企業資本主義」（Corporate capitalism）就是要把這些聯合結構，串連成一個複雜的結構，把一個結構的產出當做另一個結構的投入：英國石油公司新的子公司 DeepFuel 生產的石油，最終將成為陶氏化學公司（Dow Chemical）塑膠生產的投入；而陶氏化學公司生產的塑膠，又可以跟全球第一大鋼鐵公司安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）的鋼鐵結合，為雀巢公司的糖果工廠製造專用的擠壓機。這些企業對企業的網絡，構成了全球經濟的核心，他們透過跨國物流網來回運送半成品的組件，直到它們製造完成，並透過批發商進到各地的熟食店貨架上。

這時我走進一間商店，花錢買了一塊牛奶巧克力（好讓我有力氣繼續勞動），整個交易鏈終於完成。當我購買巧克力時，我可能會把錢交給一個長得像我的人，這使我相信我們是平等參與市場上的相互交換。

但我沒有看到的是，為該小行為奠定基礎的制度性基礎設施（institutional infrastructures）：契約法、軍事力量、財產權、龐大的企業供應鏈，以及龐大的全球貿易融資系統。我也沒看到商店裡的每一筆購買，都部分地完成了幾十年前（甚至是幾個世紀前）就已經開啟的好多層的金融電路。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》作者：布萊特．史考特 譯者：閻蕙群）

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