天文數字組成異世界 專家談論「外匯市場每天資金交易高達數兆美元」

我是刻意使用「神經中樞」一詞的，因為經濟學家常用血液隱喻貨幣，將它描述為一種在經濟中「流動」且具有價值的物質。金融家們喜愛這個比喻，因為這使得他們這一行成了全球經濟的「跳動的心臟」。但以循環系統做比喻，無法讓我們看到金融的真正本質。

人體的神經系統是一個由神經元組成的網絡，神經元嵌入所有的組織和肌肉中，傳遞神經衝動來啟動肌肉。神經系統集中在某些地方，例如我們的脊髓和大腦（神經密度最高）。

同樣地，我們的全球貨幣系統也是互相連結的網絡——雖然基本上是看不見的——但能到達地球上最遠的地方；而且就像神經元嵌入組織中一樣，它們也嵌入了我們。但全球貨幣系統雖然能到達塵土飛揚的最偏遠小鎮，卻集中在高端金融的世界裡，而高端金融本身又集中在這些高聳的摩天大樓裡。

許多人聽到媒體專家談論這裡發生的活動時，往往會感到心慌意亂，這並不奇怪。因為他們聽到的都是「外匯市場每天的資金交易高達數兆美元」，或是「全球衍生性金融商品市場的市值是全球的十倍」之類的陳述，令人聯想到一個由天文數字組成的異世界形象。雖然高端金融確實存在，卻與我們的生活毫無關聯，但複雜的金融網絡，最終一定能追溯到我們身上與地球上。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》） 確實所有事物歸根結底都來自我們的生態系統，沒有它我們根本活不成。如果我走進一座公園，然後躺在草地上往下看，我會看到蟎蟲在土壤顆粒中爬行。

要是我能鑽進更深的地裡，就會看到微生物、真菌和水分子，這是孕育植物的底土層，而植物養活了無數的生物。這些東西都被安排在生態系統中，讓我們得以在此生存了二十多萬年，繁衍子孫、形成社區，以及生產商品和服務，也就是創造了價值。

在這數十萬年的大部分時間裡，我們都是在沒有金錢的情況下活過來的。但我們今天所說的「經濟」，是一個眾人和群體組成的相互依存之網路，大家利用這個生態基地互相為對方生產商品和服務，並透過貨幣系統的協調，來轉移他們的勞動（及其勞動所產出的產品），貨幣系統將大家凝聚在一個密集的星座中。

這就是為什麼從一開始，我們就應該把貨幣單位視為能促使某人產出價值的東西——就像互相連結的神經系統中的一個衝動，從某個部分飛向另一個部分，使身體動了起來。

我們將在後續的章節中，深入研究貨幣體系，並思考它是如何分成兩個部分，一個以中央銀行為中心，另一個則以商業銀行（現金和數位貨幣之爭的主角）為中心。我們將了解到現金是一種更基本的貨幣形式，而你在輕觸支付工具時使用的數位貨幣，其力量有一部分得自於它將自己與現金聯繫起來。

不過本章的其餘部分，將把貨幣網路視為已經嵌入我們的生活中，以便探討這如何讓金融界的大咖參與者（投資銀行和對沖基金）得以透過公司結構，設計和交易相關的合約，來引導、擴大和提高貨幣移動的複雜性。這樣我們才能搞清楚，那些高層次的經濟結構，跟我們日常生活中攜帶何種形式的貨幣這種看似低層次的問題究竟有啥關係。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》作者：布萊特．史考特 譯者：閻蕙群）