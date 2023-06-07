快訊

性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國商業銀行大樓的祕密 高高在上銀行家可對著底下人群撒尿

聯合新聞網／ 采實文化
德國商業銀行大樓。
德國商業銀行大樓。

Level 39 新創公司匯聚地

此刻，我正站在英國次高大樓的三十九樓，他們稱這個地方為 Level 39。這棟摩天大樓位於倫敦的金絲雀碼頭區（Canary Wharf），此區匯集了世界上最多家金融巨擘，而 Level 39 則是金融技術新創公司的匯聚地。Level 39 是由金絲雀碼頭集團打造的，目的是讓金融科技公司在一個培養皿中成長。這裡進駐了超過一百家公司，多半從事金融自動化的某個面向，例如支付應用程式、保險客服機器人、人工智慧信用評分，以及「機器人顧問」（robo-advisers）。

這種充滿年輕公司的空間被稱為「孵化器」或「加速器」，但更精準的形象可能是一個豪華的健身中心：一家公司在那裡展開密集鍛鍊，並注入類固醇（創投資金），最後在日光浴床上休息一小時，以晒出健康的光澤。我經常受邀進入科技創業的世界，我這次來 Level 39 也是為了參加一場關於「金錢的未來」的研討會。

其實，我並非頭一次造訪這棟摩天大樓，早在十多年前，也就是2008年7月，我就曾來到位於三十五樓的雷曼兄弟投資銀行面試。雖然我順利通過第二輪面試，但還沒等到第三輪面試，這家巨型銀行就破產倒閉了，而且還引發了全球金融危機。

辦公樓層愈高 愈難腳踏實地

（本文出自《AI時代的現金戰爭》）
（本文出自《AI時代的現金戰爭》）
我在危機升溫期間，成為一名衍生性金融商品銷售人員，這個職位讓我有機會拜訪這棟大樓裡的多家公司。我在那段時間裡領悟到一件事：你工作的樓層越高、你就越難抱持腳踏實地的心態。打個比方吧，沒有人會在三十五樓租間辦公室用石磨麵粉製作手工麵包，只會出於投機的目的或是跨國風險管理，在此進行全球小麥價格的巨大賭注。

倫敦並非世上唯一一個摩天大樓林立的地方，摩天大樓會聳立在金融界大佬聚集的任何地方，例如新加坡、紐約、上海、東京及法蘭克福。德國商業銀行大樓是法蘭克福最具標誌性的摩天大樓之一，我還記得某天深夜我站在大樓前給它拍了張照片，當時裡面有名保全緊張地盯著我看。

這座巨大的塔樓讓人聯想起《魔戒》（The Lord of the Rings）裡巫師薩魯曼的堡壘，樓頂的堡壘被籠罩在幽靈般的黃色聚光燈中。這些建築的每一個元素，從安全門到在陽光下閃閃發光的單向玻璃窗，都被刻意設計散發出一股堅不可摧的力量感。這些建築精準反應出我們大多數人與「高端金融」的關係：只能站在這些高不可攀的摩天大樓下方，從外圍向上遙望。

銀行大樓的男廁所

德國商業銀行大樓內部有個祕密：某間男廁所裡的小便斗，擁有能俯觀城市的視角，讓上廁所的人可以邊尿尿邊看著下方熙來攘往的人群。這個景象所隱含的寓意也太巧妙了：高高在上的銀行家俯視下方的芸芸眾生並對著他們撒尿？曾在高端金融工作過的我，認為情況其實更複雜，儘管銀行家們很愛大放厥詞，但他們鮮少能掌控自家的機構，通常只是充當上級的傳聲筒罷了。

商辦摩天大樓其實有點沒人性，銀行家們身穿的西裝像是護身的制服，廁所則是摩天大樓裡唯一能讓他們稍稍卸下盔甲喘口氣的地方：他們在那小小的隔間裡安心地光著屁股，露出溫暖的身體。

說到底，我們都是在地的群居生物，即便是飛得最高的銀行家，要是晚上沒有朋友、家人、寵物或社群的陪伴，隔天早上恐怕也提不起勁走進這些冷冰冰的大樓。沒有人願意住在德國商業銀行大樓裡，因為你無法從五十樓感知遠處的活動。

摩天大樓並非溫血人類的自然棲息地，但如果我們把企業看作是自給自足的活實體，那摩天大樓確實是企業的自然棲息地。企業在鋼鐵大樓裡感到非常自在，從五十樓的高處往下看，下方的人群只不過是試算表上的數據點罷了。

集體觀之，全球金融企業社群就像一個好多層的金錢帝國——以及金錢承諾——的密集神經中樞，透過海底的光纖電纜傳達訊息，並經由境外金融中心傳給遠方的其他企業集群。Level 39 就位居其中一座金融高塔的頂端，那些被雇用的金融科技業員工並不知道，自己將負責實現這個神經中樞的自動化。

德國商業銀行大樓內部某間男廁的視角。
德國商業銀行大樓內部某間男廁的視角。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》作者：布萊特．史考特 譯者：閻蕙群）

編輯推薦

相關新聞

德國商業銀行大樓的祕密 高高在上銀行家可對著底下人群撒尿

此刻，我正站在英國次高大樓的三十九樓，他們稱這個地方為 Level 39。這棟摩天大樓位於倫敦的金絲雀碼頭區（Canary Wharf），此區匯集了世界上最多家金融巨擘，…

貨幣雲端化 讓人喪失直接持有金錢的能力 經濟人類學家：像找谷歌地圖一樣

小時候我父親曾教我們兄弟倆如何看地形圖，還讓我倆只帶著一具指南針去南非境內三千多公尺高的龍山山脈探險。當時我們自認為是不折不扣的男子漢，但其實五百年前住在這些山區的薩恩族（Sān）原住民，根本不必靠任何科技的幫忙…

雙收益組合 債現多頭爭收益

美國強健的就業表現、黏著的通膨數據，使得後續聯準會利率政策路徑更加難以預測，而年底前全球景氣放緩至尋求落底、通膨降溫的情境...

先買車或趁早理財？她舉「80萬車價」為例：5年後差距超過百萬

用「先買車或先理財」，讓你們更清楚「資源配置」對未來的影響。

觀察家不解！排除COVID-19 美國與英國近二十年GDP仍違逆許多經濟學解釋

2020年COVID-19爆發後，產出狂跌帶給經濟成長一記痛擊的景況，還令人記憶猶新。不過，在此之前，富裕世界的經濟情況也好不到哪裡去。圖1.1顯示，如果照著本世紀初到金融危機前的成長趨勢走下去的話…

遺產大部分都給孝順的兒子…其他繼承人提訴訟一樣敗訴！ 律師：還好有遺囑

日本有一地主去世後留下了價值2億多日圓的遺產，生前立下遺囑，將大部分的錢財給孝順的次子夫婦，而不常回家的長子、三子只能獲得少量現金。長子和三子不服，以爸爸晚年老年癡呆為由，提出遺囑無效的訴訟，最終法院以爸爸的遺囑和立遺囑時的錄影判定長子、三子敗訴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦