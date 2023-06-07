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先買車或趁早理財？她舉「80萬車價」為例：5年後差距超過百萬

聯合新聞網／ R姐財富方舟-廖嘉紅
汽車龍頭豐田示意圖。美聯社
汽車龍頭豐田示意圖。美聯社

先買車或先理財 一念之擇在5年後居然差距超過百萬！

親愛的雙寶：

人生就是一場冒險？你們要在這個世界上找到屬於你的寶藏。但是，你們要怎麼找呢？怎麼規劃路線？又如何分配資源呢？

人生就像一張超大的藏寶圖，是由你本人規劃與繪製的，沒有人可以干涉你的選擇。同時你也要對你的決定負責，因為每個選擇都會影響你的未來。

不要認為年輕的你沒什麼資源，年輕的你擁有最珍貴的資源就是「時間」，更精準的說是時間的「複利效應」。

我們可以用「先買車或先理財」，讓你們更清楚「資源配置」對未來的影響。

如果先買車，買車養車成本到底多少呢？

雙寶，你們清楚買車、養車的成本嗎？

如果媽媽提供汽車的頭期款20萬，你們只要付每個月1萬零利率的車貸，就可以讓你擁有行動的自由，聽起來滿好的吧？只是要付車貸5年，也就是60個月

接下來，我們一起來計算一台1800cc的汽車，每年養車的成本：

1.牌照稅7,120元

2.燃料費4,800元

3.保險費（第3人責任險、強制險、超額責任險、竊盜險等）頭幾年的新車保險比較貴，我們就先以24,000元來計算

4.保養費也以24,000元來計算

5.汽油費就算沒有每天開，一年也要3萬

6.停車費用：月租3,000元。

7.停路費、驗車費、交通罰單、清潔美容，車體消耗性零件材料如輪胎等都先不計算

車貸加上養車成本，一年下來就已經24萬，5年就是120萬。再加上媽媽付的頭期款20萬，我們為了擁有一台80萬元的車子，實際上花了160萬元。而且5年後，你們的車子可能只能賣40萬元

如果先理財，而不買車

那如果你們不買車，而是把這些錢用來理財呢？你們現在已經有定時定額投資ETF的習慣，很棒！省下的車貸和養車每月2萬，以5％的年化報酬率計算，5年後你們可以擁有價值139萬元的ETF

先買車或先理財，5年後的結果

所以先買車，每年付出24萬的買車買車的成本，5年後得到的是40萬車價的中古車。如果先理財而不買車，結果是價值139萬的ETF。先買車或先理財，5年後居然差距百萬！

當然每個人的買車和養車的成本都不一樣，只是提醒你要思考，不同的理財選擇，當下或許覺得差異不大，可是5年10年後的結果大不同。

有效分配資源，善用時間複利

雙寶提問說：買車只會折舊，還要養車，難道就永遠不要買車嗎？

買車也是人生中的重大決定，不僅要考慮車價和養車成本，還要考慮自己的需求和目標。買車是中性的，不是壞事也不是好事，關鍵在於如何有效分配自己的資源，善用時間複利的效果。

如果買車不是當下的必需，那麼你在年輕時多儲蓄、多投資，讓你的錢為你賺錢。未來你就可以用股利來「免費」養車，也完成其他的人生目標。

這就是時間複利的魔力，讓你的錢滾出更多的錢，讓你的夢想成真。

《廖嘉紅》協助你風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。
◆家族信託規劃顧問
◆退休理財顧問
◆國家級的人身與財產雙證照
◆投資及管理不動產豐富資歷

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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