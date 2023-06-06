雲端貨幣當道的無現金社會 他揭開超級系統面紗「如何監控使用者」

媒體每天都在大肆報導，又有某家金融科技新創公司推出了一個令人興奮的嶄新應用程式，能為人們提供許多便利的好處。比方說，當亞馬遜宣布與某支付平台建立新的合作關係，或是花旗集團宣布與谷歌支付合作時，媒體就會將此報導成一個人人歡迎的最先進創舉。未來學家更是爭相喊出各種數位金融流行語，就像古早的吟遊詩人拚命吹捧歌頌國王。

但我想告訴大家，為什麼你們不該相信數位貨幣與數位金融必定會愈來愈進步的說法。

請大家別再聽信金融業和科技業每天不斷放送的洗腦言論，也別理會企業執行長及其部屬所捏造的神話故事。企業家跟衝浪者一樣，只愛講述那些乘風破浪激勵人心的美好故事（還會貼心地跟大家分享如何保持直立的祕訣），卻對其中暗藏的風險避而不談，例如：從外水域傳來的可怕長浪；這種大浪有可能是遠處的地震引發的，而地震本身則是看不見的板塊構造移動的結果。這裡我將省略看似美好的乘風破浪故事，直接揭開全球經濟的板塊構造。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》） 我們正在見證全球金融的自動化，這個過程首先需要讓我們錢包裡的實體貨幣被銀行業控制的數位貨幣所取代——這種情況被冠上「無現金社會」的美名。

金融業及某些政府一直合力將實體貨幣妖魔化，至少在過去二十年間是如此。金融業與科技業更利用新冠疫情期間大家對衛生的擔憂，趁機加快了他們想要消滅現金的大戰，朝無現金社會邁進一大步。但其實現金不僅能保護隱私，還能對抗天然災害和銀行倒閉這樣的人禍，然而卻被有心人士汙衊成是阻擋進步的過時障礙，必須讓路給數位貨幣（我稱「雲端貨幣」）來建構新的世界。

支付的數位化讓金融數位化——這項任務目前被外包給金融科技業（fintech）——變得更加廣泛，進而促成了企業資本主義（corporate capitalism）的全面自動化。該現象也已出現在亞馬遜、Uber 和谷歌（以及中國的騰訊、阿里巴巴）等公司的營運；幾乎每家大型科技公司都與金融機構建立夥伴關係，因為它們若不跟全球數位支付系統結合，就無法打造全球數位帝國。

在此過程中，巨型企業（mega-firms）悄悄組成集團（conglomeration）並形成寡頭壟斷 （oligopoly），隱身在表面上看似多樣化的大量應用程式背後。

在我們的智慧手機螢幕背後，有個自動化的金融控制基礎設施正在日漸成長，數十億人正在被鎖入這些相互連結的系統中；而這些系統對於使用者的監控和資料提取程度，著實令人難以想像，並因此讓它們獲得了排除、操縱和欺瞞的力量。各主要強權也在其企業盟友的支持下展開搶人大戰，試圖讓人們重度依賴且離不開這些系統，而這也導致了地緣政治角力。

乍看之下，政府加企業組成的各路人馬好像是在爭奪主導權，但細思之後才發現，他們其實是想在不斷增長的全球超級系統中搶先卡位。我們很難窺見這個超級系統的全貌，部分原因是它太大了。但是我們每天與手機、電腦和感應器的例行互動，全都會被它們傳送到遠方的資料中心，讓我們的一舉一動皆留下印記，並轉化為一種不舒服的感覺：我們生活的這個世界，必定會變得日益緊密相連。

有些人，包括我自己在內，在察覺到這個日益收緊的網絡時，幽閉恐懼症隨即上身。那些展示產品便利性的廣告往往令我不寒而慄，因為之後它們就會想要研究我的行為並加以引導。我看著我的手機，懷疑它並非一個能幹的同伴，而是邪惡勢力的代理人，時時刻刻監視著我生活中原本不受正式控制的那些面向。

不過，我不打算在這裡爭論數位世界是壞的，或是拿它跟某些良善的非數位世界進行對比。因為所謂的公開辯論，是評比兩個事物的高下，但我個人傾向於把世界看成是矛盾的。我認為我們所有人都陷入了複雜的經濟、文化和政治網絡中，它們既能解放我們但同時也會禁錮我們。所以我撰寫本書的目的，是想將失之偏頗的數位金融故事扳正，因此我會同時呈現它的陰暗面與光明面。

（本文出自《AI時代的現金戰爭》作者：布萊特．史考特 譯者：閻蕙群）