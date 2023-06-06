書店經營者的「不及格事由」 休南洞闆娘推薦不出好書、還讓客人說抱歉

可以替我推薦好書嗎？

開書店之前，英珠並沒有認真想過自己適不適合當個書店經營者。她只是單純地想，只要是愛書人，不就能扮演書店經營者的角色嗎？但開書店沒多久，她才領悟到自己在當書店經營者這件事上有個致命的不及格事由。

當客人問起：「哪些是好書呢？」「哪些書有趣呢？」她這個經營者卻呆頭呆腦的，連個像樣的答案也說不出來。英珠還曾在某一天，替一個看上去已是四十歲後段班的男客人推薦了莫名的書。

「我覺得沙林傑的《麥田捕手》真的很有趣，您有讀過這本書嗎？」

「沒有。」男人搖了搖頭。

「我好像看了超過五次，其實也沒那麼有趣啦。啊……這裡說的有趣，是指一般人說的那種有趣，好比說不自覺地咯咯笑啦，或者太過期待接下來的內容，以至於讓人興奮到發昏。在這本書中沒有那種有趣，但該怎麼說呢？它具有超越一般有趣的趣味性……這本書呢，沒有明確的事件和意外，讀者只是跟著一個孩子的想法走，而且還只是幾天的時間而已，不過我覺得這本書……很有趣。」

（本文出自《歡迎光臨休南洞書店》） 「孩子都在想些什麼？」

客人一臉嚴肅地發問，讓英珠一下子緊張了起來。

「是關於孩子眼中的世界，包括對學校、師長、朋友、父母的想法……」

「可是，這本書我也會覺得有趣嗎？」

客人反而對老闆說抱歉

客人提問時依舊表情嚴肅，導致英珠一時語塞。就是啊，這本書對這位客人來說也會有趣嗎？我為什麼不由分說地推薦這本書？「謝謝妳的推薦。」客人對著露出驚慌表情的英珠道了聲謝之後，就開始翻閱起各種書，最後買了一本歷史書《歐亞見聞》。原來這位客人喜歡歷史書啊。英珠記得當天那位客人最後說的話。

「抱歉，是我不該多嘴問的，畢竟每個人的喜好都不同。」

客人竟然為了自己請書店老闆推薦好書而說出「抱歉」，是沒能向客人推薦適合書籍的老闆應該說「抱歉」才對吧？英珠認為，書店老闆不應該沒頭沒腦地把自己喜歡的書塞給客人，她希望自己往後可以做出書店老闆該有的行為舉止。那麼，該怎麼做呢？

英珠趁著處理書店工作的空檔，整理了自己的想法。

客觀的視角

用客觀的視角看待書籍。如果想把「好書」推薦給客人，而不是推薦我「喜歡的書」，就需要客觀的視角。

提問

推薦書之前先詢問客人。「最近讀的哪些書讓您覺得好看？」「最感觸良多的書是？」「您平常主要讀哪個類型的書？」「最近主要在想些什麼？」「喜歡的作家是？」

但就算事先想好問題，當下仍會碰到腦袋一片空白的情況。也就是說，如果碰到這樣的要求時，要如何應對才好呢？

「推薦讓人心情舒暢的書給我。」

民哲媽媽說今天沒有力氣去文化中心，點了一杯美式咖啡。讓人心情舒暢的書啊……只靠這個線索太匱乏了，可是也不能隨便問事先準備好的問題。但即便如此，該問的還是要問，所以英珠就問了：

「您覺得心情鬱悶嗎？」

「已經連續好幾天啦，感覺就像喉頭塞滿了年糕。」

「發生什麼事了？」

聽到英珠詢問，民哲媽媽的表情突然僵住了，緊接著眼角開始顫抖。就算一口氣喝掉了半杯以上的美式咖啡，她的眼神依然顯得無精打采。

「是為了民哲。」

是家庭問題。英珠經營書店的同時，經常聽到客人說的內心祕密。之前她曾經讀過一篇文章，說作家們經常會碰到這種狀況，因為大家會覺得，如果是作家，就能理解即便是最親近的好友也無法理解的心情，所以人們會向作家吐露自己的故事。可是，人們卻也相對容易向書店老闆吐露內心的故事。難道他們是覺得成了書店老闆，就能洞悉人心嗎？

「民哲怎麼了？」

英珠想起了先前見過的民哲。他是個高高瘦瘦的暖男型高中生，和媽媽一樣，有一張皮膚白皙的臉，露出清澈笑容的樣子顯得很乖巧。

「民哲說……人生很無趣。」

「人生？」

「嗯。」

「為什麼？」

「我也不知道啊，他好像只是隨口說的，但那天之後我的心……就好痛，什麼事都不想做。」

根據民哲媽媽的話，民哲凡事都不感興趣，覺得讀書很無趣，打電動很無趣，和朋友們玩耍也很無趣，但也沒有因此就和這三件事徹底斷絕來往。要考試時他也會念書，無聊時也會打電動，也會和朋友們玩在一塊。可是，民哲對於人生的基本態度是「不冷不熱」。放學後他就會立刻回家，躺在床上上網，然後成天都在睡覺。民哲似乎患了嗜睡症，在十八歲的這個年紀。

「有沒有適合在這種時候看的書？」

民哲媽媽一邊吸著卡在冰塊之間的咖啡，一邊問。

英珠想起了好幾本適合推薦給民哲媽媽的書。小說中多的是患嗜睡症或在自己的世界中徬徨的主角，但對孩子患嗜睡症的母親來說，該推薦什麼書給她才好呢？英珠想來想去都沒想到書名。她想不到有什麼小說是以母子為主角，而且自己也沒看過子女教養的書。英珠瞬間冒出冷汗，但並不是因為想不出能推薦給民哲媽媽的書，而是因為這間書店似乎因為自己這個限制，只能成為狹隘的空間，只符合英珠的喜好、英珠關心的主題、英珠的閱讀能力。這樣狹小的空間能給人們帶來幫助嗎？英珠老實地對民哲媽媽說：

「我想不出什麼會讓人心情舒暢的書能推薦給您。」

「是哦？這也難免嘛。」

「……剛才的確想起一本小說，因為這是一本講述母女關係的小說，書名叫做《伊莎貝爾的祕密》（Amy and Isabelle）。母女住在一起，不是會碰到那種相愛相殺的狀況嗎？即便是父母與子女之間，也不可能完全理解、配合彼此嘛，我讀完這本書之後，心想著就算是父母和子女，終究在某種意義上都得分離。」

民哲媽媽聽完英珠的話，說覺得內容好像不錯。她說要買這本書，請英珠把這本書拿過來，但英珠怕她可能不喜歡，所以就說要借給她，但民哲媽媽推辭說不用了。看著拿書走出去的民哲媽媽，英珠思考了關於書本的功能。世界上真有能把一個人彷彿堵塞住的內心一下子就打通的書嗎？一本書能做到這麼了不起的事嗎？

民哲媽媽買書之後大約過了十天，她說自己是為了說這句話來的：

「我還得趕去辦事，我來是要跟妳說那本書很好看。我在看的時候不知道流了多少淚，因為想到了我媽跟我。我們過去也吵得很凶，雖然不像艾米和伊莎貝爾那樣吵到令人窒息。」

民哲媽媽說到這，露出了短暫沉思的表情，接著以略為發紅的眼睛繼續說：「我尤其喜歡結局，當媽媽不斷呼喚女兒名字的時候，我在這裡哭得一把鼻涕一把眼淚，心想著，以後我也會這麼想念民哲吧。民哲還能在我的羽翼下待多久呢？看來如今我也得放手讓他飛翔了吧。英珠，真的很謝謝妳，下次也要推薦好書給我哦，那我走啦。」

好書的標準是什麼？

英珠猶豫不決推薦的書，即便與自己最初的要求不同，民哲的媽媽依然說很好看。

雖然這本書並沒有讓人心情舒暢，但多虧了它，民哲媽媽得以追憶自己的母親，也有機會重新思索與兒子之間的關係。依結果來看，英珠算是盡了推薦的職責嗎？即便未能符合翻開書本的讀者期待，只要那本書是好書，閱讀此書的經驗，對讀者來說依然是愉快的享受嗎？

即便是這樣，好書也依然會是好書嗎？

說不定真是這樣。就算英珠推薦的書不符合客人的喜好，或許只要客人感受到「但還是很棒」，這樣也就夠了。當然了，對一個喜歡歷史書籍的成年男性，推薦一本以最著名的反社會人格高中生做為主角的小說，客人可能連看都不會看一眼，但如果有一天那位客人想讀小說，又或者想理解女兒或兒子的心情時，說不定也會從書櫃上抽出那本書來看呀。如果是在這種情境下，說不定他也會喜歡上那本書呢。畢竟就像世上萬事萬物，閱讀也講求時間點。

那麼，好書的標準是什麼？站在個人的立場上，它有可能是自己覺得好看的書，但英珠必須超越個人的層次去思考。

再仔細想想吧，好書的標準會是什麼？

──談論關於人生的書。不只是描述而已，而是用有深度的視角書寫的書。

英珠回想起民哲媽媽泛紅的眼眶，再次試著回答。

──理解人生的作家所寫的書。出自理解人生的作家之手，關於母親與女兒的書，關於母親與兒子的書，關於自己的書，關於世界的書，關於人的書。只要作家深刻的理解能觸動讀者的心靈，而那份感觸能幫助讀者理解人生，那不就是好書嗎？

（本文出自《歡迎光臨休南洞書店》作者：黃寶凜 原文作者：황보름 譯者：簡郁璇）