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儲蓄險有6％報酬率且只需存六年？ 他1圖看懂：是銀行理專的話術

聯合新聞網／ 方格子
理財示意圖／ingimage
理財示意圖／ingimage

【撰文・退休老杯杯】

前幾天去處理事情，發現某位專員已經不在位置上，想起了，三年前她帶來的一段故事。

那天，老婆大人回來後，拿了一張紙，興沖沖的問我：「欸欸，櫃台專員說，這個儲蓄險，有6％的報酬率！我本來想說就直接辦了，但想說還是回來問一下你，你覺得如何？」

高達6％報酬率而且竟是儲蓄險？

我：「喔？有那麼好的事？我看看...」

算了一下，本金75萬，1年可以給我1萬5的利息…欸！？這年利率不是只有2%嗎？趕快問了一下老婆：「妳確定那位小姐跟你說有6％的報酬率？」

老婆大人：「對阿，她一直說這個利率之前是7％，現在6％，未來只會越來越低，再不辦，就來不及囉」

我把算式拿給老婆看了一下，她看到2％的結果後，傻眼的說：「她…她一直說有6％阿！怎麼會這樣子...」

我找了一下整張表，發現了上面有個數字，「保額：25萬」

如果用保額的6％來算，就是1萬5的數字。

我再問了一下老婆：「呃…會不會6％指的是『保額』的報酬率，不是你投入本金的報酬率呢？」

老婆大人：「嗯，看起來是對的，但是她一直說6％、6％，也沒有說是什麼6％...還好沒有當場就買了這個儲蓄險...」

最後，這張紙，在墊完了我們晚餐的便當後，放進了垃圾桶內。

我知道，這個專員，絕對沒有騙人...

儲蓄險，也不是什麼騙人的商品，我也瞭解，專員背負的業績壓力，只是，她的話術所造成期待與現實間的報酬率差額。

仍讓我與老婆，在上了一課後，對理專的所有建議，有了更多的戒心，也決定，絕不會投資儲蓄險。

謹將這個三年前發生的小故事，分享給，所有的朋友們，希望大家都能擁有不被話術所惑的定力，並具備在試算出正確資訊後，做出最適合自己決定的能力囉！

作者：退休老杯杯

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資隨記121_我不會投資儲蓄險的原因

報酬率 儲蓄險

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