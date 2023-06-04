投資最怕FOMO？最新研究：不再只有心理素質 有「這兩種個性」會左右投資成敗

摘要 1. 最新研究則發現，「個性」也能夠影響投資績效，5大性格中的2種－－神經質程度以及個性開放度－－會顯著影響人們的投資組合。 2. 該研究調查3千位美國散戶協會的成員，大多是有錢的白人中老年男性，投資時出手闊綽，對市場動態常有重要影響。但他們也在德國、澳洲和中國發現類似的模式。 3. 高神經質的人對整年股市溢價期待較低，買較少股票；高開放性的人能平心靜氣接受極端事件，包括股市大漲或大跌20％，因此擁有更多股票。

你有沒有責任心、跟你是否神經質，哪一個會影響你的投資績效？

答案是神經質。

人不是理性的動物，會被種種心理因素左右投資決策，最新研究則發現，不僅如此，「個性」也能夠影響你的投資成敗！

《華爾街日報》報導，美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）一份研究發現，5大性格中的2種－－神經質程度以及個性開放度－－會顯著影響人們的投資組合，以及他們對經濟、金融市場的看法。

神經質程度（Neuroticism）指的是，一個人個性是否沉穩？是不是容易覺得心理壓力大？

研究發現，神經質程度高的人對股市的展望和其他人截然不同。例如，神經質程度中等的人會期待一年股市溢價6％，高神經質的人期待溢價僅4％，不太神經質的人則期待8％溢價。

這進一步反映在他們的投資策略。高神經質的人投資組合中約56％是股票，不神經質的人則有64％是股票。

要決定神經質程度高低，該研究問受調者的問題是「是否會被情緒淹沒」、「是否憂慮事情」、「是否容易驚慌」。

另一個會影響投資決策的性格維度是開放性（Openness），指的是一個人是否有想像力？思想是否開闊？

研究發現，高開放性的人更有可能平和接受極端事件，例如股市大漲或大跌20％或是擠兌。這導致他們更願意承擔風險、購買股票，最開放的人擁有更多股票，約占投資組合62％，比不開放的人多3個百分比。

要決定開放性程度高低，受調者被問的問題是他們「是否充滿想法」、「是否能夠想出新的且不同的點子」、「是否是原創思想家」、「是否熱愛想出做事情的新方法」。

發現個性會左右投資的意義在於，過去經濟學家大多只關注厭惡風險等心理因素會如何影響投資行為。

例如，人們會出於渴望而從眾，導致一窩蜂買或賣股票；又或者是出於安心感受而陷入盲點陷阱，明知某公司有問題，卻因為投資很久、懶得變動，下意識忽視公司危機，進而蒙受損失。

研究另一面則是，並不是所有個性的面向都跟投資有關。

研究作者之一美國帝博大學商學院金融學教授炎宏軍就說，他們很驚訝一個人親不親和跟投資信念和決策無關，因為親和跟一個人是否能成功協商薪水有關。另外兩個個性面向：外向程度、責任心也被發現跟投資無關。

該研究調查3千位美國散戶協會的成員，大多是有錢的白人中老年男性，投資時出手闊綽，對市場動態常有重要影響。但他們也在德國、澳洲和中國發現類似的模式。

研究的進一步意義是，個性往往會影響人們在社會上的表現、被朋友及家人影響的程度，也可能進一步左右心理因素對投資決策的影響。

對一般人的啟示則是，我們除了要在投資時注意自己心理素質是否健康，也應了解自己個性到底如何。例如，神經質的人應意識到，自己在投資時會過於悲觀。並且，盡可能去跟個性不同的人互動、交流投資想法，才能避免自己的投資被個性綁架，導致賺少了，或甚至投資失利。

資料來源：華爾街日報、Investopedia、Money Magazine、NBER