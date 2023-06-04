快訊

狂買進賣出冷門股票 福源花生醬二代炒股遭判刑

日女機上脫序「辱罵又咆哮」 華航證實：要求下機並通報航警

豪雨不斷引發落石 蘇花公路南澳至和平路段「只出不進」

投資最怕FOMO？最新研究：不再只有心理素質 有「這兩種個性」會左右投資成敗

商業周刊／ 撰文者：張方毓 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1. 最新研究則發現，「個性」也能夠影響投資績效，5大性格中的2種－－神經質程度以及個性開放度－－會顯著影響人們的投資組合。

2. 該研究調查3千位美國散戶協會的成員，大多是有錢的白人中老年男性，投資時出手闊綽，對市場動態常有重要影響。但他們也在德國、澳洲和中國發現類似的模式。

3. 高神經質的人對整年股市溢價期待較低，買較少股票；高開放性的人能平心靜氣接受極端事件，包括股市大漲或大跌20％，因此擁有更多股票。

你有沒有責任心、跟你是否神經質，哪一個會影響你的投資績效？

答案是神經質。

人不是理性的動物，會被種種心理因素左右投資決策，最新研究則發現，不僅如此，「個性」也能夠影響你的投資成敗！

《華爾街日報》報導，美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）一份研究發現，5大性格中的2種－－神經質程度以及個性開放度－－會顯著影響人們的投資組合，以及他們對經濟、金融市場的看法。

神經質程度（Neuroticism）指的是，一個人個性是否沉穩？是不是容易覺得心理壓力大？

研究發現，神經質程度高的人對股市的展望和其他人截然不同。例如，神經質程度中等的人會期待一年股市溢價6％，高神經質的人期待溢價僅4％，不太神經質的人則期待8％溢價。

這進一步反映在他們的投資策略。高神經質的人投資組合中約56％是股票，不神經質的人則有64％是股票。

要決定神經質程度高低，該研究問受調者的問題是「是否會被情緒淹沒」、「是否憂慮事情」、「是否容易驚慌」。

另一個會影響投資決策的性格維度是開放性（Openness），指的是一個人是否有想像力？思想是否開闊？

研究發現，高開放性的人更有可能平和接受極端事件，例如股市大漲或大跌20％或是擠兌。這導致他們更願意承擔風險、購買股票，最開放的人擁有更多股票，約占投資組合62％，比不開放的人多3個百分比。

要決定開放性程度高低，受調者被問的問題是他們「是否充滿想法」、「是否能夠想出新的且不同的點子」、「是否是原創思想家」、「是否熱愛想出做事情的新方法」。

發現個性會左右投資的意義在於，過去經濟學家大多只關注厭惡風險等心理因素會如何影響投資行為。

例如，人們會出於渴望而從眾，導致一窩蜂買或賣股票；又或者是出於安心感受而陷入盲點陷阱，明知某公司有問題，卻因為投資很久、懶得變動，下意識忽視公司危機，進而蒙受損失。

研究另一面則是，並不是所有個性的面向都跟投資有關。

研究作者之一美國帝博大學商學院金融學教授炎宏軍就說，他們很驚訝一個人親不親和跟投資信念和決策無關，因為親和跟一個人是否能成功協商薪水有關。另外兩個個性面向：外向程度、責任心也被發現跟投資無關。

該研究調查3千位美國散戶協會的成員，大多是有錢的白人中老年男性，投資時出手闊綽，對市場動態常有重要影響。但他們也在德國、澳洲和中國發現類似的模式。

研究的進一步意義是，個性往往會影響人們在社會上的表現、被朋友及家人影響的程度，也可能進一步左右心理因素對投資決策的影響。

對一般人的啟示則是，我們除了要在投資時注意自己心理素質是否健康，也應了解自己個性到底如何。例如，神經質的人應意識到，自己在投資時會過於悲觀。並且，盡可能去跟個性不同的人互動、交流投資想法，才能避免自己的投資被個性綁架，導致賺少了，或甚至投資失利。

資料來源：華爾街日報、Investopedia、Money Magazine、NBER

編輯推薦

相關新聞

一直很窮不是因為不夠省！ 最牢靠的致富之道只有一個

有很多有關於如何致富或提早退休的建議，這些建議說，要有正確心態、訂定目標、遵循一種規律方法，但這些作者不會告訴你，他們實際上如何致富。

投資最怕FOMO？最新研究：不再只有心理素質 有「這兩種個性」會左右投資成敗

你有沒有責任心、跟你是否神經質，哪一個會影響你的投資績效？

一堂5億高中生之死的「遺產規劃課」…身故保險金要課遺產稅？專家揭關鍵：計入所得或遺產

5億高中生之死，讓社會大眾上了一堂「遺產規劃課」，也凸顯出預先規劃的重要性。不過，關於遺產，許多人最疑惑的就是「保險理賠金是否算遺產、要課稅嗎？」

還在抱怨錢不夠用嗎？你該試試「這些」被動收入方式！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「被動收入方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大被動收入方式。

並非離婚後都能有贍養費！該怎麼拿到更多錢、讓金額最大化？

受到新聞媒體的影響，大家常常以為離婚後可以跟對方要求鉅額贍養費來確保下半生可以不工作又不愁吃穿。但其實那些錢極有可能是雙方簽字離婚時，在離婚協議書上自行約定而來的，或是請求「剩餘財產分配」而得到的數字，再不然就是外遇提告的求償金額。

遺產沒繼承財富反變「父債子還」！ 律師提3關鍵：修法後提訴訟可免還

一位女老師， 21年前父親過世後，不知道父親欠債490多萬，繼承後遭銀行扣押薪水長達18年（銀行扣走約638萬多元，還沒清償完），女老師提出訴訟，被法院判決不用再還，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦