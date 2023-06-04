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一直很窮不是因為不夠省！ 最牢靠的致富之道只有一個

商業周刊／ 撰文者：尼克．馬朱利（Nick Maggiulli）
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.不論你如何鉅細靡遺的記錄開銷、訂定目標，都很可能無法彌補錢的不足。若你想存更多錢，重點是聚焦於增加收入。

2.提高收入遠比撙節支出難多了。但是，若你想找一條可持續存更多錢與創造財富的路，這是唯一選擇。

3.增加收入的最佳途徑是找到方法釋放你內在的財務價值，也就是把你的技能、知識及時間的價值，轉化成財務資本的資產。本文提供5種方法。

有很多有關於如何致富或提早退休的建議，這些建議說，要有正確心態、訂定目標、遵循一種規律方法，但這些作者不會告訴你，他們實際上如何致富。

若你進一步研究這些文章，你將會發現，他們致富的真正方法是「收入高」或「支出低到離譜」，或兩者兼具。

是的，若你住在拖車裡，你可以在35歲時退休。是的，若你的工作是投資銀行家，工作個10年就能致富。

但是，光靠心態，你無法做到這兩者中的任何一個。不論你如何鉅細靡遺的記錄開銷、訂定目標，都無法彌補錢的不足。

許多窮人之所以持續貧窮，並非因為沒有才能或幹勁，而是因為從事低收入工作，他們必須勉力以求生存。基本上，他們卡在貧窮陷阱裡，在這貧窮陷阱裡，他們沒有錢讓自己成長、以從事更高收入的工作，或沒有資本去做能有更多收入的事業。

所以，個人理財領域的最大謊言是：光靠撙節支出，你就能致富。媒體助長了這個謊言：「停止每天花5美元買咖啡，你就能變成百萬富翁」。專家們刻意沒告訴你：必須是你的投資年報酬率達12%（高於市場的平均年報酬率8%至10%），才有可能做到這點。

就算你的投資能獲得12%的年報酬率，你也必須數十年持續百分之百的持有你的股票資產組合，不能在任何原因導致的市場波動或崩盤中驚慌，才有可能賺得這報酬。說起來容易，做起來難！

最牢靠的致富之道是：增加你的收入，投資於生財資產。

這不是說你可以完全忽視你的支出面，人人都應該定期檢討自己的支出，確保不浪費（例如被遺忘的持續訂閱、買不必要的奢侈品等），但沒必要捨棄你的拿鐵咖啡。

若你想存更多錢，重點是撙節你能省的開銷，聚焦於增加你的收入。

如何增加你的收入

首先，我得坦承，提高收入遠比撙節支出難多了。但是，若你想找一條可持續存更多錢與創造財富的路，這是唯一選擇。

增加收入的最佳途徑是找到方法釋放你內在的財務價值，我指的是人力資本的概念，亦即你的技能、知識及時間的價值。你可以把你的人力資本，想成一種你能轉化成財務資本（亦即金錢）的資產。

有什麼好方法可以把人力資本轉化成財務資本呢？以下是你應該考慮的5種方法：

1.出售你的時間／專長。

2. 出售一種技能／服務。

3. 教課。

4. 銷售一種產品。

5. 在職場往上爬。

如以下各節所述，每一種方法有其利弊，但它們全都可被用來增加你的收入。

1.出售你的時間／專長

格言「時間就是金錢」，若你需要賺更多錢，你可以考慮出售你的時間或技能。

這麼做的方法有很多種，但我建議你先研究一下，找出能最善用你技能的領域。一開始，這也許不能幫你賺多少錢，但隨著專長越加發展，就越可以索取更高費用。

出售你時間的唯一壞處是，這種方法無法擴大規模。1小時的工作就會等於1小時的收入，不會更多。所以，只靠著出售你的時間，永遠無法使你變得極富有。

從出售時間著手沒有什麼不對，但最終，你會想要有不是靠工作而賺得的收入。

總結「出售時間／專長」的利弊

．利：容易做，啟動成本低。

．弊：時間有限，無法擴大規模。

2.出售一種技能／服務

出售一種技能或服務，指的是發展出某種可出售的技能，透過平台（例如線上平台）出售它。

例如，你可以在網站上打廣告推銷攝影服務，或是在其他網站上做圖形設計工作。天天有數百種能出售的技能在線上買賣，這些只是其中的幾個例子。

比起出售時間，出售一種技能或服務可以獲得更多收入，因為你可以出售不和時間完全有關的東西。尤其是若你能為你的工作建立起品牌，並索取較高價格。

可惜，跟出售時間一樣，出售個人技能或服務也無法擴大規模，你必須親自提供每件服務。當然，你可以雇用具有相似技能的人來幫助你承擔工作量，但這就複雜多了。

總結「出售技能／服務」的利弊

．利：收入較高；能建立一個品牌。

．弊：需要投資時間於發展可出售的技能／服務；不容易擴大規模。

3.教課

亞里斯多德曾說：「知者，做；識者，教。」

教學（尤其是在線上教學），是賺取可擴增規模收入的最佳途徑之一，不論是透過YouTube影片抑或Hahow之類的學習平台，教導與傳授實用的東西，都是增加收入的好途徑。

你能教什麼呢？凡是人們願意付錢學習的東西都行，寫作、編程、編輯相片⋯⋯這清單列不完。

這條賺錢途徑的好處是，你可以建立一個讓你銷售多年的品牌。不幸的是，這也是線上教學的困難之一。除非你教的東西是一個利基產品，否則就有很多其他人也開課傳授，為了和他們競爭，你得找到脫穎而出的法子。

總結「教課」的利弊

．利：容易擴增規模。

．弊：很多競爭對手，吸引學生可能是一場打不完的仗。

4.銷售一種產品

若教課不是一條適合你的賺錢途徑，你可以考慮做出一種對他人有益的產品，最好的方法是挖掘出尚未解決的問題，然後打造出解決問題的產品。

這問題可能是情緒性質、心理性質、實體性質或財務性質，不論你決定透過打造產品，幫助別人解決什麼問題，這途徑都能幫你創造可擴增規模的價值。

為什麼？因為你只需要打造產品一次，卻能銷售許多次，尤其是可以在線上銷售無數次、卻不需要增加多少成本的數位產品。

但是，打造產品將需要很多的前置投資，還需要費更大心力去銷售它。打造產品不是易事，但若你做得出一種受人們喜愛的產品，可以在很長一段期間靠它賺錢。

總結「銷售一種產品」的利弊

．利：可擴增規模。

．弊：需要大量的前置投資和持續的行銷工作。

5. 在職場往上爬

在所有增加收入的途徑當中，在職場往上爬是最常見、也是最被鄙視的途徑。普遍的看法是，比起當老闆、自己創業或經營副業，朝九晚五的工作較不值得。

但是，檢視資料後，你會發現，朝九晚五的工作仍然是多數人創造財富的途徑。事實上，對許多美國人而言，致富的最佳機會是透過擁有專業學位（例如醫師、律師等）。出版於1996年的《原來有錢人都這麼做》（The Millionaire Next Door）一書道出作者研究一群百萬富翁後得出的發現：

這群百萬富翁受過相當好的教育，他們當中平均每5人中只有1人沒有大學文憑，許多人擁有高於學士的學位，18%的人擁有碩士學位，8%的人擁有法學學位，6%的人擁有醫學學位，6%的人擁有博士學位。

百萬富翁不僅更可能走傳統教育與職涯途徑，他們也不是一夜致富，事實上，白手起家的百萬富翁，平均至少花32年才能創造出他們的財富。

所以，我大力推崇走傳統職場途徑來提高你的收入，尤其是較年輕或缺乏經驗的人。雖然，朝九晚五的工作很難使你變得超級有錢，學習如何與人合作並發展你的技能，對職涯發展是最有助益的事情之一。

就算你想最終自行創業，先當個受雇員工也是常態，也因此創業者創立他們的第一個事業時的平均年齡為40歲。到了40歲時，你具有絕大多數22歲年輕人沒有的2樣東西——「經驗」與「金錢」，這經驗與金錢來自何處呢？很可能是受雇於人。

總結「在職場往上爬」的利弊

．弊：你不能掌控你的時間或你所做的事。

．利：取得技能與經驗；所得成長的風險較低。

不論你想怎麼增加未來的收入，上述所有方法都應該被視為暫時性質，因為最終，你賺得的更多收入應該被用來投資於更多的生財資產。這才是大大增加你的儲蓄的真正途徑。

《持續買進：資料科學家的投資終極解答，存錢及致富的實證方法》

作者：尼克．馬朱利（Nick Maggiulli）

譯者：李芳齡

出版社：商業周刊

出版日期：2023/05/30

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資產 財富 理財

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