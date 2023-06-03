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還在抱怨錢不夠用嗎？你該試試「這些」被動收入方式！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
還在抱怨錢不夠用嗎？你該試試「這些」被動收入方式！ 圖片來源:Unsplash
還在抱怨錢不夠用嗎？你該試試「這些」被動收入方式！ 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「被動收入方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大被動收入方式。

股神巴菲特（Warren Buffett）曾說：「如果你無法找到睡覺時也能賺錢的方法，你將工作到死為止。」在這個「低薪、高房價」的時代，如果無法找到適合自己的「被動收入」方式，你很可能成為工作的奴隸，過著一輩子窮忙的人生。


用「股票或ETF賺股利」為自己加薪 「出租房屋」創造穩定的被動現金流

▲網友熱議六大被動收入方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲網友熱議六大被動收入方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「被動收入方式」的相關話題討論，可以發現「股票或ETF賺股利」是網友熱烈討論的被動收入方式，其受歡迎的原因主要在於穩定、風險較低，只要選好標的，就能長期存股獲利。有網友在討論區分享自己的存股策略「定期定額存股八年，股利大約等於每個月替自己被動加薪1.2萬左右」，吸引不少人留言回應「一個月加薪1.2萬真的很不錯欸！不求大富大貴，繼續存，退休以後輕鬆很多」，點出存股能夠省去天天盯盤的時間，是值得嘗試的被動收入方式。

「出租房屋」也是網友喜歡的被動收入方式之一，但最大的難題在於要有雄厚的本金，才能有本錢創造被動收入的現金流，但也有網友以自己的經驗鼓勵年輕人「房地產是很好的定存標的，尤其對年輕人來說，房貸的低利根本就是政府送錢給你」，鼓勵年輕人善用房地產槓桿創造被動收入，實現財富自由。同時，靠著「第二專長」接案、斜槓也是很好實現被動收入的方式，就有網友就分享自己「興趣是拍照，會透過拍照賣圖片素材」，雖然剛開始上傳時沒辦法賺很多錢，但慢慢累積一個月後「收入增加幾百到一千美金其實並不是很難」；也有喜歡畫畫的朋友分享「我會投稿line貼圖也可以增加被動收入」，可見增加被動收入的方式其實不少，或許你的興趣與專長也能有變現的機會。

最後，以「自動機台」獲得被動收入的方式也獲得部分網友支持，特別是以「夾娃娃機」的投資為大宗，大部人都是因為自己也喜歡從事夾娃娃這項活動，進而投資經營夾娃娃機台來為自己創造被動收入，有網友表示，對於平常有較多休閒時間、且想運用這些時間多賺一點錢的人而言，「租一台娃娃機真的是一個不錯的選擇，至少不需要太多預備的資金」，推薦喜歡夾娃娃的朋友，也能透過投資興趣來創造被動收入。

看完了以上的被動收入方式，你有找到適合你的方式嗎？雖然存股、投資房地產等方式是熱門的被動收入方式，但還是必須注意任何投資皆有不同的風險。掌握對的方式，你也能及早實現財富自由的人生！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議六大被動收入方式 網路聲量排行」相關討論則數。
觀測期間：2022/05/01~2023/05/16，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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