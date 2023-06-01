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遺產私生子女贏了訴訟也可能拿不到！ 律師曝：但「這件事情」無價

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新光集團創辦人吳火獅私生女案，台灣高等法院更三審駁回新光吳家人上訴，認為陳子婷提吳火獅繼承人認領之訴有理。示意圖／聯合報系資料照
新光集團創辦人吳火獅私生女案，台灣高等法院更三審駁回新光吳家人上訴，認為陳子婷提吳火獅繼承人認領之訴有理。示意圖／聯合報系資料照

他是我爸爸，無價！

長達10多年的新光集團創辦人吳火獅之非婚生子女（陳子婷）認祖歸宗案，在更三審逆風翻盤，法院認為陳子婷提供的相關證物，足以證明她是吳火獅的女兒，又以吳家人拒絕血緣鑑定為由，請求吳家認領...全案可上訴。（新聞詳連結

陳子婷主張吳火獅是她的親生父親，但登記上卻不是，所以透過法院的訴訟來「證明」。然而，由於吳火獅已經辭世，陳子婷只能請求吳家的繼承人認領，進而展開了這漫長的訴訟過程。

即使沒有親子鑑定，這並不意味著無法認祖歸宗：

親子鑑定固然是證明親子關係最直接的方法，法院雖然不得強制吳家人進行鑑定。儘管如此，法院仍可透過其他證據來做出判斷，如血型、相關照片、撫養費用、證人證詞以及吳家人拒絕鑑定的原因等，法院都會納入判斷依據。

即便法院最後判決確定，陳子婷「可能」無法繼承吳火獅的遺產，因為吳火獅的遺產可能已經分配給其他繼承人，加上法律上規定，非婚生子女認領之效力，不影響第三人已得之權利。

我也處理過類似的案例，我問當事人：既然不能繼承遺產，長時間花費金錢、心力追求認祖歸宗的意義是什麼？

確認他是我爸爸。

單純到不得了的答案，但這樣的單純，讓她不會再被質疑身世！

財富的傳承很重要，身分的傳承，更是無價

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 其他繼承人 爸爸

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