遺產配偶、子女、父母、兄弟姊妹怎麼分？「一圖看懂」順位與應繼分規定

在發生繼承事實的時候，作為「當然繼承人」的配偶是一定可以繼承的。而除了配偶之外，法定的繼承順序就決定了誰有資格分配遺產，民法上繼承人的四個順序分別是：

只要有前順位的繼承人在，後順位的人就沒有繼承的資格囉！當前順位的繼承人都拋棄或喪失繼承權時，才會輪到下一個順位的人來繼承。

確認了誰有資格繼承之後，下一個問題就是：能繼承的比例是多少？

只要被繼承人沒有留下指定遺產要如何分配的遺囑，原則上就是按照「應繼分」來分配遺產，所謂的應繼分就是法律上繼承人就遺產能分到的比例。

當然，如果能和同順位的其他繼承人協議好，也可以自由決定要如何「分割遺產」喔！

假如繼承人中沒有配偶，就是由同順位的繼承人均分遺產，如果除了配偶之外完全沒有法定繼承人，那當然是由配偶繼承全部遺產，而在配偶和其他繼承人一起繼承的情況中：

1、配偶+直系血親卑親屬：原則依繼承人人數均分遺產（如果有代位繼承的情形時可能會有例外） 2、配偶+父母：配偶1/2、父母均分剩下的1/2 3、配偶+兄弟姊妹：配偶1/2、兄弟姊妹均分剩下的1/2 4、配偶+祖父母：配偶2/3，祖父母均分剩下的1/3

備註：配偶還可以先行使剩餘財產差額分配請求權。

如果沒有配偶、也沒有四個順位的法定繼承人，那麼遺產最後就會收歸國有了。

這種情況別忘了在生前先找惠誠代書預立遺囑，才能把財產留給身後想照顧的人，可別白白送給國家了！

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