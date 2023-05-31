李坤城遺產爭議…爺孫戀更需要法律保護！ 律師分析「3關鍵因素」

爺孫戀 更需要法律保護你的愛

近日爺孫戀的男主角李坤城先生過世，李坤城的兒子李卓軒質疑女主角林靖恩跟爸爸的婚姻關係、房產歸屬…，要尋求法律途徑來解決！(詳新聞連結)

關鍵的3個因素讓彼此針鋒相對，但雙方似乎沒有彼此坐下來好好溝通，可惜了！

1.雙方是否是夫妻

爺孫相戀10年，外人看起來就像夫妻，在人生的最後階段才辦理結婚，讓兒子懷疑是為了房產才辦理登記，質疑結婚的真實性。

法院通常看在結婚契約簽屬與辦理過程中，男主角是否有結婚的意思表示與行為能力。

2.房屋是否有贈與

夫妻贈與免贈與稅，更免除土地增值稅，夫妻身分只是減少移轉的「成本」，更重要的是，房產贈與如果合法，房子就是女主角的。至於使用方式，房子可否維持之前的使用方法，可以彼此討論。

3.黑膠唱片等該怎麼分配

男主角所珍藏的黑膠唱片有相當的歷史價值，還有其他名下的財產權利等等，這屬於男主角的遺產，是由配偶與兒子共同繼承，彼此也應該找適當時間溝通分配。

如果都是要捐作公益，既然目的相同，更可以坐下來談談。

其實，如果男主角提早規劃好一切，就可以運用法律來保護最愛的兩個人，不需要彼此上法院讓法官決定。但大部分的人，都要等到最後一刻...

夫妻之愛跟父子之愛都很可貴，丈夫會想要給妻子一個安全的保障，呵護她。

父親會想要把一生的成就，傳承給兒子。

妻子與兒子解讀不同，只好對簿公堂，因為彼此追求的最佳結果不同。

到目前這個階段，還是建議要溝通協商才是上上策，希望夫妻的愛以及父子的愛都可以成全。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。