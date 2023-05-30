不要為別人工作到四十歲 理財武士型淨資產分配「押寶自己」、把副業變主業

理財武士型的淨資產分配

理財武士型的淨資產分配模式，敦促你押寶你自己。你認為傳統的財富累積方式已經過時了，你不希望為別人工作到四十多歲；相反地，你想建立自己的事業，在年輕時就擁有更多自由。

儘管你希望擁有更多自主權，但你仍然在二十多歲和三十多歲時勤奮地奠定你的財務基礎。二十多歲是你學習的時候，這樣你就可以在三十多歲以後開始掙錢，在這段期間，你積極建立你的被動投資收入金流。一旦你的副業產生的收入，足夠支付你的基本生活費用，你就可以像我在2012年34歲時那樣放手一搏，全心投入自己的事業。

理想的情況是，你與你的雇主談妥一筆離職金，以建立一個可靠的財務緩衝區。反正你已經打定主意要離職，何不試著跟雇主談妥一筆遣散費。

你的終極目標是在你60歲的時候，就建立一項占淨資產一半以上的資產。

理財武士型淨資產分配模式的亮點

• 與之前的投資模式相比，此一模式假設你更能掌控自己的財務未來。當你投資股票、債券、房地產和另類投資時，你是依靠別人和有利的總體經濟條件來賺錢；但是當你投資自己時，你相信自己創造財富的能力更強大。 • 你在快30歲前買房，取得一個中性房地產，因為你知道長期租屋對於對抗通貨膨脹是很不利的，況且在你尋求承擔更多的投資風險，並努力提高你的X因素時，擁有自己的房子為你提供了更多穩定性。 • 三十多歲的你積極建立你的副業，做了10年的傳統工作後，你知道自己並不想永遠做同樣的工作，所以你開始規畫離職後的生活。你最初的目標是要從你的副業中，賺取足夠的錢來支付你的基本生活費用，一旦實現了此一目標，你就可以放手一搏了。 • 你在脫離上班族之前，一定要試著跟雇主談妥一筆遣散費，有了這筆錢，你就有了財務上的喘息空間，可以按照自己想要的方式建立你的生意，而不用一直承受賺錢的壓力。在你離開正職工作之前，你還應把你的房貸重新貸款，並測試靠現有的投資來生活。經過10至15年的儲蓄和投資，這應該不成問題，但預先模擬過著沒有穩定薪資收入的生活，還是滿重要的。 • 你在打造自己事業的同時，也積極打造各種被動收入金流，你的目標是建立一個規模夠大的被動投資組合，來支付你的基本生活費用。一旦你的投資收入能夠支應你的衣食住行及各種雜支，你就可以真正開始承擔更高的風險。 • 與此同時，你也努力從自己的事業中產生最大的利潤。你的事業越是有利可圖，你就越能將利潤再投資，使你的事業進一步發展。你還可以把你的事業獲利拿去投資，以創造更多的被動收入。 • 要是你的事業大放異彩，X因素這一欄很容易使其他所有欄目相形見絀。你的事業不僅能產生主動收入，有朝一日還可以用收入或利潤的數倍高價出售呢。

在前述3種淨資產分配模式中，不論你採用的是哪一種，都有可能讓你在60歲時，打造出比一般人更多的財富，重點是哪一種模式最符合你的個性。

（本文出自《懂用錢，愈活愈富有》） 在整個職業生涯中，一直從事正職工作絕對沒有錯，特別是如果你喜歡你的工作。正職工作提供了穩定的薪水、相關的福利，以及同事間的情誼，這些都很棒，要是最後還能領到一筆優渥的退休金，那就更好了。

在現今的低利率環境中，擁有一筆退休金真的就像找到了一桶金。如果你選擇傳統路線，雖然最終可能不會擁有最高的財富，但你可能擁有最小的波動性和最大的安全性。

但如果你熱愛冒險又看好自己的能力，你就該押寶在自己身上。世界上許多最富有的人都是創業者，他們心中有個X因素，推動他們承擔更多風險。如果你相信自己能打造一個更好的捕鼠器，你就應該去嘗試，即便你失敗了，至少你不會為了自己勇於嘗試而後悔。只要你想的話，幾乎一定可以回頭找到一份正職工作。

你的投資會為你工作、替你賺錢，讓你餘生不必再一直工作；你的投資也是為了提供更多的財務安全，讓你可以在職業生涯中承擔更多的風險。

但無論你的家世背景如何，都需抱持謙虛的心態，認清投資有賺有賠的事實。創業也是如此，你的財務旅程將充滿曲折，所以最好維持一個能夠抵禦經濟衰退的多樣化淨資產組合，此一多樣化的淨資產也將從多年的牛市中受益。

說到累積財富，我奉勸大家還要為糟糕的情況做好規畫，例如預期你的風險資產偶爾可能會重挫3成以上。當你預先做好準備時，便一舉解決了你最大的恐懼，讓你可以繼續追求財務獨立。

對於我推薦的淨資產分配指南，各位可以自由選擇要照單全收或是聽聽就好。因為隨著時間的推移，這些比重不會一模一樣，只有你最清楚自己的財務目標和承受衝擊的能力。但無論你的信念是什麼，你至少要提出一套自己的淨資產分配架構來依循，記得好好享受這趟旅程就行了！

無論你遵循什麼樣的淨資產分配模式，只要過了40歲，任何一個資產類別的比重都不宜超過淨資產的5成。待你建立了大量的財富之後，你的目標便應傾向於保本，相信沒有人願意在年老體衰的時候，還得拖著老邁的身軀回去工作以彌補失去的財富。

（本文出自《懂用錢，愈活愈富有》作者：山姆．杜根 譯者：閻蕙群）