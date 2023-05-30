新人生型的淨資產配置 股票和房地產仍占大宗、快樂源泉卻來自X因素

新人生型的淨資產配置

新人生型的淨資產配置模式，會在40歲左右（中年）「改頭換面」。這時距離你高中或大學畢業、並以傳統方式生活約莫過20年，你可能想在人生的下半場體驗一下「新人生」。我相信許多人都曾想過，要是自己做點別的事情，人生是否會有不同。

（本文出自《懂用錢，愈活愈富有》） 我自2009年創建理財武士網站以來，便發現有很多人會在人到中年時，開始想做一些新的事情。由於你已經花了近20年的光陰學習、累積財富和磨練新技能，你可能心癢難耐，很想嘗試新的職業、投資不同的資產，或開創你自己的生意。對我來說，大學畢業後的14年間一直做著同樣的事情，感覺再也沒有吸引力了，所以我決定離職。

有人稱這是中年危機，但我喜歡把它想成是一個令人興奮的發現期，同時也是我們決定承擔更多風險的時期，因為我們已經有了更多的經濟保障和更多的投資經驗。當我在2012年放手一搏時，我再次感受到未知的快感。

新人生型的淨資產配置，基本上包括投資更多的另類資產，例如創投、私募股權和加密貨幣，它還鼓勵你在中年時跨足新的創業機會，這就是個X因素。

新人生型淨資產分配模式的亮點

• 30歲的你用貸款買下了生平第一間房子，並將淨資產的5％配置到無風險資產，現在的你揹上了一筆房貸。你已經把淨資產的2成投資於應稅的證券帳戶。 • 40歲的你淨資產已經有了很大的增長，你的房地產價值占淨資產的4成，與一般美國人的9成以上相比算是比較可控的（manageable），你終於把一些風險資產分散到另類投資中。 • 40歲的你除了穩定的正職工作，還兼做起副業。你一直想從事顧問副業、開設一個部落格、開一家電商，或者教網課。無論你的X因素是什麼，你終於在一份穩定薪水的支持下追求它了，你已經開始了你的新人生！ • 40歲的你開始好奇人生是否還有別的可能性，你已經幹了近20年的老本行，開始感到倦怠了。要不在轉行之前，先跟公司談好一筆遣散費？要不休個長假，然後調部門？要不加入對手陣營，在別的城市或別的國家升職加薪？ • 到你60歲的時候，你的X因素已經增長到淨資產的2成左右，20年的時間足以把你的「副業」發展成有意義的事業，而股票和房地產則仍然占淨資產的大宗（65％）。但你最主要的快樂源泉卻來自X因素，你的因素和你的正職工作相結合，讓你比那些只有一份正職工作的人要富裕得多。 • 在你的黃金歲月裡，多樣化的淨資產為你提供了穩定的保障，你打算活到110歲。

（本文出自《懂用錢，愈活愈富有》作者：山姆．杜根 譯者：閻蕙群）