錢要放哪裡？ 三種模式規畫你的投資組合 就能實現財務自由

我們來談談該把錢放在哪裡。

你該怎麼做在很大程度上取決於你的人生階段和現況。假設今年30歲、一家4口住在大城市的A男，他夢想50歲時退休；而同樣30歲、住在小鄉鎮、還沒有小孩的B男，則夢想在40歲就退休，兩人實現財務自由的方法肯定很不一樣。但無論你的夢想是什麼，只要你能根據年齡擬定務實的目標，就能幫助你保持在正軌上。

你的策略是長期擁有股票、債券和房地產。這樣你的投資績效很可能會超過一大票不這麼做的美國人，股票和房地產是通貨膨脹的巨大受益者。

• 股票包含個股、指數基金、共同基金、ETF及股權結構型債券。 • 債券包括政府債券、公司債、市政債券、高收益債券、儲蓄債券及抗通膨債券。債券較偏向於防禦性目的。 • 房地產包括一間主要住宅、出租物業、商業物業、房地產ETF、私人和公共eREITs，以及私人房地產銀團交易。

（本文出自《懂用錢，愈活愈富有》） 你應該把一小部分的資產投入無風險的儲蓄工具，例如定存、貨幣市場帳戶及現金。在你邁向財務自由的旅程中，你難免會遇到挫折，這時就要靠你的無風險儲蓄或「應急基金」幫助你度過難關，即便遇上生活的動盪晚上也能入睡。

你還可以通過另類投資來進一步分散你的淨資產，另類投資產品是指股票、債券和房地產以外之所有東西的總稱，例如藝術品、音樂版稅、葡萄酒、農田、商品、加密貨幣、收藏品、私募股權、天使投資及創投債務。

很多人也開始對從事副業躍躍欲試，這時他們終於可以拋棄原本的正職工作，或是立刻辭職創業。我把這稱為X因素，而且我非常鼓勵大家具備X因素。

現在我們先來關注你要如何把你的淨資產適當分配在前述資產類別中。我根據我自身的經驗，整理出3種模式供各位參考（這些模式還受到理財武士網站數千萬讀者們的意見回饋之啟發）：

• 傳統型：基本的風險承擔 • 新人生型：為了賺取更多財富而採取更為積極進取的風險承擔 • 理財武士型：最積極進取的風險承擔

我相信想要實現財務自由的人，只要遵循前述3種架構中的一種，絕大多數都能如願以償。

（本文出自《懂用錢，愈活愈富有》作者：山姆．杜根 譯者：閻蕙群）