老闆越過主管直接下指導棋…成夾心餅乾怎辦？ 專家：當傳聲筒要留三分餘地

大小主管不對盤 ，夾縫如何求生？三個小技巧教你明哲保身，不當受氣傳話筒

小湘為美妝品牌的產品專員，除了負責產品的訂價、通路與促銷策略之外，同時也要盯著生產線。但是近半年來產品的銷售預估常常出問題，不是造成門市缺貨，就是生產爆量，庫存過多。

原本小湘的作業還算單純，主要Report（報告）給部門黃經理。不過，也許是最近產能問題頻傳，以致於平常不管事的老闆突然跳出來說，自己要管理生產預估。

為了確切了解生產流程到底出了什麼問題，老闆第一道指令就是產線的銷售預估，以及工廠下單都要直接跟他溝通，這樣就等於就要小湘跳過黃經理直接向他報告。

這道指令擺明了是對部門主管的不信任，黃經理當然也意識到這件事。為了不讓老闆抓到小辮子，他私下把小湘叫去辦公室說：「老闆很多事都不懂，以後他和妳說什麼妳都要跟我報告。」

小湘著實左右為難。一個是公司的老闆，擁有最終決定權；一個是直屬主管，是決定小湘每天日子好過不好過的關鍵，兩邊誰她都得罪不起。就這樣，小湘成為兩人角力的夾心餅乾。

在一些本土企業或是小型機構，老闆越過主管直接向基層員工下指導棋也不是什麼新鮮事。處理好，能力讓老闆看到，進而獲得重用也說不定；處理不好，可能馬上惹禍上身。

到底應該怎麼做，才能做一個可以明哲保身的職場夾心餅乾？

三點原則提供參考：

一、訊息傳遞要確實，把相關人等納入溝通群組裡，盡量讓每個人都瞭解狀況

雖然老闆指示小湘直接跟他報告。但是組織上小湘還是隸屬黃經理管轄，讓黃經理知悉專案進度的作法，應該還是可以取得老闆諒解。

所有訊息盡量不要獨漏誰，因為不論老闆或主管，如果處在狀況外，進而亂出餿主意，倒楣的還是自己。

二、定期召開會議，懸而未決的事情盡量列為討論議題

既然是老闆關心的專案，應該說服他有重大討論與決議時，集結相關人等以會議討論取代直接交辦個人轉達，以加速專案流程。

有意見會議上說，也確實做會議記錄，再三確認大家在會議中的共識。同時也可盡量避免自己成為私下傳聲筒的角色，減少左右為難的機會。

三、若需傳話為彼此留三分餘地，任何人情緒性發言，千萬別照單一字不漏轉傳

一向不管事的老闆之所以要跳下來管專案，心裡多少對黃經理有不滿。另一方面，對黃經理來說，老闆越過他直接帶下屬作業，他心底會痛快才怪。

夾在兩人中間的小湘，無可避免的會經常聽到兩人發彼此牢騷，以及若有似無的互相打探。這時，千萬謹言慎行。老闆對生產流程有執疑，採取的行動是自己帶專案，而非檢討或處理黃經理，可見黃經理在他心中仍有存在的價值。

因此，當兩人私下對彼此有情緒性的發言時，就做好聽眾的角色。即使有非不得已需要傳話的時候，稍微修飾一下再說出口，千萬別原文一字不漏轉傳，不要有任何機會讓他人誤會自己居中搬弄是非。

當老闆與主管不同調時，既不能消極以對，更不能見獵心喜做出錯誤判斷，才能在這場職場夾心戰爭中求得好好生存。

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