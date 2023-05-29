辛苦存夠頭期款買下別墅、房貸壓力卻讓夫妻倆狂加班 夕陽美景淪傭人獨享

人生究竟是在追求什麼？大家想過了嗎？存股高手陳重銘和知名作家吳淡如在新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》中分享一個故事，從前有一對夫妻，最大的夢想就是在海邊買一棟別墅，每天可以悠哉地喝咖啡，看著夕陽緩緩落下。

經過多年的努力，夫妻終於準備足夠的頭期款，買下了心目中的海濱別墅，但是龐大的房貸壓力，讓夫妻倆疲於上班跟加班，也就沒有時間打掃家裡。於是夫妻倆請了一位傭人，每天下午打掃完畢，傭人就在陽台上欣賞著夕陽西下，愉快喝著剛泡好的咖啡。

（本文出自《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》） 可是那一對夫妻呢？還在辛苦工作，房貸壓力逼著他們每天加班到深夜，無法在夕陽下山前回家欣賞。

買海濱別墅夢想成真，卻讓傭人先品嚐夕陽咖啡

看了這個故事之後，會不會覺得很感慨呢？人生就是在追求「自由」這兩個字，回想一下小學時你寫的「我的志願」，有多少實現了呢？多少人的夢想埋沒在「五斗米」背後呢？每個人都想要自由，但是你要先達到財務自由，也就是被動收入超過生活的花費。

95%過半百仍工作，單一薪水收入真能實現夢想嗎？

根據國外統計，每100 個人中，有高達95 人在50 歲以後還要繼續工作到退休，因為他們只有一份薪水的收入。「主動收入」就是要付出你的專業能力跟時間，才可以得到的收入，但是時間跟精力都用在賺取主動收入，哪有空來實現人生夢想呢？而且一旦你生病、受傷、年紀大了，無法再靠勞力賺錢時，日子也會變得艱難。

5%的人以被動收入實現夢想，誰說退休不能豐富多彩？

每100 個人當中，也有5 個人在50歲以後不需要工作，因為他們有房租、股利等收入，不用付出勞力跟時間就可以得到報酬，就稱為「被動收入」。有了被動收入你才可以從工作中解放出來，把時間跟精力拿來實現自己的夢想，過好自己想要的人生。

主動工作，被動收益，實現財務自由的夢想人生！

「不想去上班， 卻又不得不去上班」應該是大多數上班族的心聲吧！可惜錢不會從天上掉下來，上班族首先要認真工作，幫自己賺取更多的主動收入，然後節約省錢做投資，努力累積被動收入。一旦你的被動收入超過生活所需，你就可以開除工作，達到「財務自由」的境界，你就可以旅遊、運動、學習⋯⋯，打造自己不一樣的人生。如果你只有主動收入，那就要一輩子靠勞力賺錢；一邊上班一邊存股票雖然有點辛苦，但是存股卻可以養你一輩子，幫你的人生開啟另一個可能。

（本文出自《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》作者：陳重銘、吳淡如）