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學習巴菲特的不敗雪球投資術 找到「濕雪」和「長坡道」滾雪成金

聯合新聞網／ 時報出版
波克夏執行長巴菲特。美聯社
波克夏執行長巴菲特。美聯社

想像一下，你在一個寒冷的冬季午後，站在一個充滿潔白鮮雪的山頂，手中捧著一個小雪球。你將它輕輕放下，開始在長長的坡道上滾動。

那雪球在滾動的過程中，逐漸變得更大，更重，越滾越快，也越滾越大，存股高手陳重銘和知名作家吳淡如在新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》一書中描述，巴菲特說：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」

（本文出自《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》）
（本文出自《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》）
那麼，你可能會問，如何找到「濕的雪」與「長的坡道」，並將它們應用到投資中呢？這就是巴菲特的雪球理論，他的「雪球投資術」是什麼？怎樣能讓我們的投資也像滾雪球一樣，越滾越大呢？讓我們一起深入探討。

「濕雪球」致富滾雪成金

濕的雪用來比喻投資的報酬率，雪球則是你的資產。越潮濕的雪球就可以黏起越多的雪花，雪球才能夠快速滾大。下圖中的原始資金是100萬，投資時間為30年，如果用10％的報酬率計算，最後會累積到1,586萬；要是能夠達到股神的20％報酬率，則會變成驚人的1.98 億。只是一年增加10％的報酬率，資產卻會變成12.47倍，所以投資的重點是努力學習，增加自己報酬率。

財富之路小雪球滾長「坡道」

小雪球需要長長的坡道才可以滾大，無法在一夕之間速成；同樣地投資也需要時間，無法像賭博一樣速成。想要加長時間，首先是「活久一點」，但這只能看老天爺，我們能夠掌握的就是「早點開始」。如果報酬率都是10％，從31歲投入100萬，在40歲時可以累積到236 萬；但是如果延後5年，36歲時要投入160萬，40歲才可以累積到234萬。由此可見，「時間」是投資的重要因素，越早開始投資的話，就只需要越少的錢。

「雪花」股利積財富一暝大一寸

想要把雪球滾大，需要添加源源不絕的雪花。股利就是讓你資產變大的雪花，所以在領到股利時，不要隨便花掉來犒賞自己，而是要持續投入。如果一開始投資100萬元，用年均股利率6％計算，第一年可以領到6萬元的股利，買回後資產會變成106萬；第二年可以領到6.36萬元，繼續買回後會變成112.36 萬元。只要持續下去，可以發現資產跟股利都會「一暝大一寸」，這就是在滾雪球了。

緩步而穩健滾動你的理財雪球

學習投資理財，就是幫自己打造一副可以高飛的翅膀，讓你可以擁有更寬廣的未來。然而，投資理財也並非穩賺不賠，每個人都想要在股市中提款，那麼誰又是別人的提款機呢？進行投資理財之前，應該要先具備正確的觀念，才不會「呷緊弄破碗」。慢慢地走，真的比較快；投資就像滾雪球一樣，需要我們一點一點的累積。

（本文出自《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》作者：陳重銘、吳淡如）

巴菲特

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