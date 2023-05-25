喜歡瀏覽購物APP、追求網紅生活…戒除4個壞習慣 月底錢包不再空空

你是否曾在月底發現錢包空空如也，心想該如何扭轉這種「月光族」的困境呢？今天，讓我們一起來探討存股高手陳重銘和知名作家吳淡如在新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》中的建議，以期改變這種糟糕的局面。

根據2021年人力銀行的調查，39歲以下的受訪者中，有34.8％的人每個月薪水扣掉生活開銷後，幾乎歸零而無法儲蓄。月光族不僅無法拿出意外的緊急支出，更沒有閒錢投資股票來累積資產。要改變這種情況，除了改掉花錢沒有計畫、習慣「小確幸消費」之外，還要戒除以下四個壞習慣：

壞習慣一、喜歡瀏覽購物APP

現在手機購物實在太方便，大家紛紛下載各式各樣的購物APP，閒暇時滑來滑去就會「突然看到想買的東西」，於是口袋中的鈔票便會離家出走，然後家裡又多了一些可有可無的商品。

（本文出自《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》）

壞習慣二、追求網紅生活

看到網紅介紹的商品、吃哪一間餐廳、看哪一部電影⋯⋯，就跟著去購物、吃飯、看電影、聽演唱會⋯⋯。然後馬上在網路上分享、跟朋友炫耀，把自己也當成網紅一樣。可是你要先衡量自己的財務能力，不然很快就會發現每個月都入不敷出！

壞習慣三、先花錢再存錢

月光族的特點是把花錢犒賞自己擺在第一，但是人的購物慾望是無限的，最後就是不斷花光自己的錢。如果你每個月都超支，建議先把信用卡剪掉，更不要網路購物，改用現金消費你才能夠感受到「錢怎麼花這麼快」。

壞習慣四、看到打折就忍不住

貪小便宜是人的天性，看到購物節或是百貨公司周年慶，不爆買一波就會覺得對不起自己。超商購物時看到「加1 元多1 件、任選2 件66 折」，就會不經思索的通通帶回家。貪小便宜的下場，往往是買了一些多餘的商品，再來後悔當初為什麼要買？

智慧消費與多帳戶管理策略，引領你邁向成功之路

月光族的特點就是腦電波薄弱，口袋有錢都是先花再說，無意識間讓自己花太多錢。想要擺脫月光族的命運，重要的是維持良好的消費習慣，消費之前一定要思考究竟是「想要還是需要」，不要被降價所誘惑，商人降價，就是要吸引你來買！

最重要的是「多帳戶管理」，將薪水分成「生活、儲蓄、投資」等帳戶，當薪水入帳時就要將錢自動存進不同帳戶中，然後有紀律的執行，消費購物只能夠動用「生活」帳戶中的錢，才能夠做好儲蓄跟投資的規劃。要知道，成功的人是先把賺到的錢拿來投資、儲蓄，剩下的才是能花費的錢。

從金錢迷思到富裕人生的正面轉變

所以，決定你將來變成富人或是窮人的，其實是你對金錢的態度。窮人往往是喜歡小確幸，在不知不覺中花光了手中的錢，然後希望藉由加班、兼差來賺更多的錢，最後也只是把自己搞到更累。所以大多數的窮人都身陷「賺錢→花錢→賺更多的錢→再花更多的錢⋯⋯」這個無限輪迴中。萬一將來生病、受傷、年紀大了，無法再賺錢了怎麼辦？

（本文出自《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》作者：陳重銘、吳淡如）