他花兩天彙整資料還錯一堆 「行銷自動化工具」幫公司拆彈、客戶名單即時查

◆你應該投資行銷科技的重要指標

現在已經了解行銷科技能夠滿足的重要商務需求，接著檢視有哪些指標，顯示公司可能需要在行銷科技策略多投資。

你的公司追不上數位變遷的腳步

今天有很多公司在數位營運方面仍然很落後，特別是製造業和工業等向來極度仰賴古老生產、傳遞及溝通方式的產業。這個現象正快速改變，尤其是因為疫情加速從遠方生產與消費的需求。

「數位轉型」成為現代經濟的關鍵詞，可以定義為「由於消費者對產品和服務的期望改變，導致組織重新思考使用科技、人力及流程的方式，以追求新的商業模式與新的金流。對許多製造傳統商品的企業來說，這意味要建置行動應用程式或電子商務平台等數位產品。」

簡言之，很多公司都沒有人才和資源，可以支援今天的數位行銷活動。

要如何知道你的公司是不是這樣？可以先從這幾個問題開始思考：

• 組織裡的員工是否擅長科技？

• 組織裡的員工是否使用最新的軟體和程式？是否主要在線上和雲端作業？

• 組織裡的員工是否使用線上服務，即時進行遠距分工？

如果上述問題中有任何一個答案是「否定的」，就表示你的工作能使用行銷科技大幅提升。

善用資料分析工具

(本文出自《Martech實戰聖經》) 我最痛苦的回憶之一，就是曾負責每個月呈交領導階層一份全面行銷報告，要花費近兩天的時間彙整資料、做出報告，完成後報告還經常錯誤百出。當我學會如何將客戶關係管理系統搭配資料分析工具使用後，一切都改變了。

花費數週好好設定資料模型，並製作報告架構後，你猜我需要花多少時間完成每月報告？答案是不用花費任何時間，報告已經完全自動化，而且資料是最即時的，這就是把人工作業自動化的力量，除了可以節省很多時間，並且因為報告是由機器／電腦完成，不是手動輸入，因此所有資料永遠都是正確的，透過行銷科技完成報告不但更快速，品質也更好。

你的行銷作業是否太耗時、執行起來很痛苦？可以藉由下列問題來看看行銷科技能否幫上忙：

• 你的行銷作業是否主要為資料輸入型的工作？

• 你的團隊是否整天在填寫表格？

• 他們是否花費很多時間打電話或開會，要其他團隊或供應商替他們執行行銷活動？

如果上述問題有任何一個答案是肯定的，就表示你的團隊無法自力更生，應該運用科技，而非透過中間人完成工作。行銷科技有一個稱為「行銷自動化」的類別，目標就是消除那些重複性高、拖慢行銷團隊速度的枯燥工作。

數位行銷一點都不難

曾幾何時，行銷團隊必須依靠工程師和資訊科技(Information Technology, IT)資源，才能推動大部分的數位行銷活動。例如，要從公司的資料庫找出某一子類別的消費者，需要資訊科技或系統管理員幫忙；創造有圖像的電子郵件行銷活動，需要外聘或僱用擅長HTML或CSS的前端開發者；實際發送電子郵件又需要額外的工程資源，才能從公司的電子郵件伺服器執行。

今天的局面卻很不一樣，行銷團隊沒有藉口說無法計劃、創造、執行及回報一個簡單的數位行銷活動。以上述的例子來說，使用與客戶關係管理系統整合的行銷自動化平台，就能讓行銷人員即時查詢客戶名單，並運用自助編輯器建立電子郵件體驗，行銷人員只需要基本的設計原理和一些文案撰寫經驗，不需要任何技術知識。

我還記得第一份行銷工作，每封電子郵件和每個登陸頁面都會經過同一個流程：

一、撰寫文案和打樣。

二、交給平面設計師。

三、初審。

四、批准後交給發布者(將設計轉換成HTML的人)。

五、測試與品質保證。

六、審查和最終批准。

每次都是這個流程！今天行銷科技工具讓行銷人員可以使用所見即所得(what-you-see-is-whatyou-get, WYSIWYG)編輯器，創造自己的電子郵件和登陸頁面，而且成果活潑有創意，適用所有裝置，那個過時的六步驟流程已不再必要。