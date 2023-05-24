朋友變胖自己體重增加的機率竟高出45％！ 研究：收入也受到交友圈影響

你知道嗎？你的收入可能會受到交友圈收入的影響，這是根據一項科學研究所得的結果！該研究分析了肥胖在人與人之間傳播的性質與程度：如果你有朋友變胖了，未來的2至4年內，你的體重增加的機率將高出45％；而且更令人震驚的是，如果你朋友的朋友變胖了，你的體重增加的機率同時會增加20％，意即不認識朋友的朋友也同理可證。

針對這樣的研究結果，不妨進一步反思自己的金錢觀念，也趁此機會好好檢視自己的交友圈、問問自己：「我最要好的朋友（以及他們的朋友）正在順利累積財富嗎？他們抱持著正向信念嗎？還是他們只想當大環境下的受害者？」最關鍵的重點在於，培養累積財富的信念、與相同信念且努力實踐的人互動往來。

當你愈忙愈窮、帳單永遠付不完時，也不用奢想成為有錢人！但是實際真的是這樣嗎？在《有錢人和你不一樣的致富紀律》一書中，作者 戴夫・藍西 （ Dave Ramsey）一語道破：千萬富翁不必是擁有超高報酬率的投資人，但是一個「持續投資」的投資人，而持續投資的前提就是「你必須是一個沒有債務的投資人」。

戴夫・藍西並以「嬰兒學步致富法」，一步步的教導理財小白，如何透過理財而讓自己成為平民千萬富翁：所有的理財都是從存錢開始的，先存下緊急預備金之後，開始理債，像是還清房貸等債務，才能有閒錢投資，「不論過去財務狀況有多糟，沒有好學歷、好薪水、富爸爸，只要找對方法，你也可以擺脫月光族、青貧族、貸款債務……，從一無所有變身有錢人！」。

所謂的「嬰兒學步致富法」有7大步驟：

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