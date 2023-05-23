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5億高中生墜樓…反思如何讓孩子繼承？專家：沈殿霞2.5億遺產女兒35歲才能動用

聯合新聞網／ R姐財富方舟-廖嘉紅
已故香港主持人沈殿霞過世後，將港幣6000多萬元遺產交付信託，待獨生女鄭欣宜（圖）滿35歲時可動用。 中新社
已故香港主持人沈殿霞過世後，將港幣6000多萬元遺產交付信託，待獨生女鄭欣宜（圖）滿35歲時可動用。 中新社

5億高中生墜樓身亡VS香港藝人沈殿霞愛的傳承，財富傳承的智慧與危機

近日，台中市發生一起令人震驚的事件。一名18歲的賴姓高中生，與26歲的夏姓男子登記結婚後2小時，從夏男住處墜樓身亡。該名賴姓高中生身價高達5億。

這起案件牽涉到一個複雜的家族糾紛。賴姓高中生的祖父是台中北屯區的地主，因為農地重劃而致富，擁有30多筆房產。但他與次子的妻子私通，生下了賴姓高中生，並將所有財產都留給他。這讓他的其他子女和前妻十分不滿，曾多次訴諸法律。

賴姓高中生的母親認為，兒子是被夏男所殺，目的是奪取他的財產。目前案件已經進入司法程序。

這起案件引發了社會對於財富傳承的討論，如何讓子女繼承財富，而不失去人生目標和理財能力？如何避免財富成為子女的負擔和危險？如何做好財產規劃，保障自己和家人的權益？這些問題都值得父母深思。

香港藝人沈殿霞的智慧：女兒35歲才能動用遺產

5億高中生事件，讓我想起香港女藝人沈殿霞規劃傳承的智慧。

沈殿霞是香港著名的女演員和主持人，以幽默風趣和慈善心著稱。她在2007年過世後留下約2.5億元的遺產，全由女兒鄭欣宜繼承

沈殿霞非常愛她的女兒，但她也很明白女兒心軟又不擅理財。於是沈殿霞運用遺囑加上信託，來保護女兒的財產。她運用信託，規定女兒在35歲之前只能拿到每月的生活費，35歲之後才能自由支配全部遺產

沈殿霞這樣安排，是為了讓女兒學會獨立和努力，不要只依賴母親的財富。她相信女兒在35歲時已經足夠成熟與智慧，能夠好好地使用遺產。她也希望女兒能夠找到真愛，不要被那些貪圖錢財或惡意傷害的人所利用。

歷經喪母之痛，鄭欣宜雖然曾窮到戶頭只剩下港幣26元（約台幣104元），但後來她振作勇闖歌壇，唱出一片天，實力備受肯定，近年更轉戰YouTube分享個人生活及美妝，成功走出自己的路

去年鄭欣宜已經滿35歲，她發文緬懷媽媽，「妳教我的我都記得，請放心」。

財富傳承是理財課，也是智慧課

從5億高中生墜樓亡案件，再對照沈殿霞規劃傳承的智慧，我們會發現，財富傳承不僅是一個金錢問題，也是一個教育問題和安全問題。

父母要考慮子女的成長階段、性格特質、理財能力等因素，做出最適合他們的規劃。同時也要注意自己和家人的法律權益和人身安全，避免因為財產而引發爭執或危害。

成功的財富傳承並不容易，需要善用各種工具和專業人士的協助，才能讓財富成為愛的禮物。

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◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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