「張榮發遺囑」預立也沒用？ 專家：有效或無效對張國煒的差距會是100億

張榮發是長榮集團的創辦人，他在2016年過世後，留下了一份密封遺囑。

這份遺囑的內容是，張榮發將自己的存款、股票和不動產全部留給了二房獨子「張國煒」，並指定他為集團的總裁。張榮發還希望他的子女們能夠和睦相處，互相照顧。

但這份遺囑卻引發了家族間的爭產風波，大房三子張國政的質疑遺囑的效力，因此提起訴訟，要求確認遺囑無效。

所以預立遺囑也沒用？千萬不要這樣認為，讓我們看下去。

張榮發的百億繼承人

張榮發一生有過兩段婚姻、5名子女。

分別是已經過世的大房張林金枝，育有張國華、張國明、張國政3個兒子及女兒張淑華。二房李玉美僅育有獨子張國煒。

所以張榮發的法定繼承人為配偶李玉美及5個子女。

遺囑有效與無效的差距

根據國稅局的核課，張榮發的遺產約有240億元。

如果遺囑有效，張國煒可以拿到約140億元，其他大房的子女只能拿到約20億元。

如果遺囑無效，則每個子女都可以拿到40億元。怎麼會差這麼多呢？

萬一遺囑無效，財產如何分配？

因為萬一遺囑不符合法律規定，或者被認定為無效，將回歸民法繼承篇，依照法定繼承順序來分配遺產。

如果張榮發先生的遺囑無效，依照民法繼承篇的規定，240億元遺產要平分給6個人。配偶和5個子女每人得40億元，當然也包括他四子張國煒。

維持判決遺囑有效的情況，財產如何分配？

遺囑是表達遺產分配意願的法律文件，但還是要受到民法規定特留分的制約。特留分是指每位繼承人都有一個最低的繼承權利，不能被遺囑剝奪，以保障公平。

根據民法，張榮發先生的繼承人有6位，包括配偶和5個子女。每位繼承人的應繼分是240億元除以6，也就是40億元。 每位繼承人的特留分是應繼分的一半，也就是20億元。張國煒之外的繼承人有5位，所以特留分合計100億元。 張榮發遺產240億扣除特留分100億，張國煒雖然無法如遺囑中所說獨得全部的財產，但也能穩得140億元。

遺囑的有效與無效，對張國煒差100億

萬一長榮發先生的遺囑無效，張國煒只能獲得40億的遺產；如果法院最後維持原判，不含海外資產，張國煒就已經穩得140億，落差100億。

所以預定遺囑對於按照自己的意願分配財產，是很重要的工具之一。

只是在制定遺囑時，要考慮到法律的規範，以確保遺囑的效性；以及家庭成員的感受，減少不必要的爭端和傷害。

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