富人基本生活開銷一定比一般人高？他們竟出乎意料之外的節儉：看研究怎麼說

美國擁有百萬美元資產的家庭和一般家庭的每月開銷有什麼不同呢？

暢銷書『有錢人和你不一樣的致富紀律』作者Dave Ramsey的研究團隊針對10,000個資產超過百萬美元的美國家庭進行大規模的研究後發現：百萬富翁和我們一般人一樣，他們認真上班，他們去一般雜貨店購物（還使用優惠券），他們甚至過著比一般人更精打細算的生活。

Ramsey發現，大多數美國家庭在日常採購百貨的花費甚至超過百萬資產家庭。一個普通美國家庭的月採購平均花費為647美元，而百萬富翁家庭的平均每月採購支出卻只有412美元，這意味著一般家庭在採購日常用品上的花費還比百萬資產家庭多了57％。這數據應該可以讓一般人好好沉思一下...

在Ramsey的研究中發現，超過三分之一（36％）的受訪百萬資產家庭每月在雜貨上的支出低於300美元，近三分之二（64％）的支出低於 450 美元，不到五分之一的百萬資產家庭（19％）在雜貨上的花費超過600 美元。

此外，Ramsey根據家庭資產的高低做分類，看資產越多的家庭是否開銷也會同比增加，他發現：

100-199萬美元資產的家庭每月在雜貨上的支出為417美元。

200-299萬美元資產的家庭每月少花27美元，即每月390美元。

300-399萬美元資產的家庭每月花費361美元。

400-499萬美元資產的家庭每月花費388美元。

500萬美元以上資產的家庭花費最多：每月花費505美元。

淨資產級別最高（500 萬美元以上）的家庭只比100萬美元資產的家庭多花88美元，而他們的平均支出也還是低於美國普通家庭每月花費的647美元。

那外出用餐的花費呢？有錢人應該不會太在意餐廳菜單上的價格，想吃什麼就點什麼吧？Ramsey的統計數據也會讓你很吃驚。Ramsey的數據顯示：

美國一般家庭平均每年花費在外出用餐的金額為3,365美元，平均每月超過280美元，但百萬資產家庭平均每月外出用餐的花費卻只有267美元；而且還有不少百萬資產的家庭熱衷於使用優待券，他們的平均月消費更減少至222美元。

其實大多數美國百萬資產家庭的生活方式與一般人對他們的刻板印象不同。他們努力工作、並且有智慧地管理資金與有效率的管理時間，如果你能學習他們充滿紀律的生活習慣（包含精打細算與正確地投資），一般人也有機會成為百萬富翁。

當然，我知道會有很多人質疑Ramsey的統計數據。首先質疑的就是在美國擁有百萬美元資產的家庭還不夠富有，一百萬美元資產也不過就三千萬台幣「而已」，這哪裡是「很有錢呢？」

Ramsey在此研究的一開始就很清楚的做出他對「富人」的定義：『 擁有扣除負債後100萬美元淨資產的富人。』

他不想針對一般人遙不可及的富有標準作探討（例如資產超過億元級別的家庭）。全美國目前有超過2200萬個資產超過百萬美元的富翁，其實並不算少。

而在疫情前，美國家庭的平均淨資產約為75萬美元，如果探討的富有標準是一般家庭透過好好努力就可以達到的，那一般人就更願意透過有計畫與有紀律地進行儲蓄、投資來提升資產水平。而那些已經達到富有水平的家庭是如何管理他們的開支與維持良好生活習慣的經驗，便是我們這些還沒達成目標的家庭應該好好學習的。

至於那些一夜致富、擁有好幾億資產、有豪宅、遊艇、豪車的傳奇故事就不在我們的討論範圍囉！（請自行上網搜尋「創業致富版」或「富爸爸討論版」）

後記

有些網友質疑Ramsey的統計數據，覺得似乎不科學。因我只能單純呈現Ramsey發表的內容，沒法瞭解他的統計數據細節以及調查過程是否嚴謹，所以關於數據可不可信，還是需要您自己來決定。但，如果正面解讀的話，我們若從勤儉持家的角度來看，越精打細算的確對累積家庭資產是更有利的。

另外有幾個地方我補充一下，首先是Ramsey說他的數據已經考慮了人口變數，所以我會假設他所說的數據是指兩口之家會比較合理。

此外，我提供一些美國政府發佈的數字供大家做參考。

美國勞工局公佈的2021年全國平均Grocery Spending是每月432美元。截至2023年三月，受到高通膨影響，每月支出增加到443美元。

而根據美國農業部的建議，越多人口的家庭因為有規模經濟的優勢，支出反而可以更省錢，農業部根據平均開銷提出一般家庭在Grocery Spending的建議：三口之家+5％開支，5-6口之家-5％，七人以上-10％

而美國農業部建議兩口之家的雜貨品支出預算如下：

節儉型：602美元

低成本：612美元

中等成本：757美元

自由型：942美元

以上數據與說明供大家做參考。不管Ramsey研究的客觀性如何，我們應該可以推測經濟狀況比一般人佳的家庭，在生活花費上精打細算的程度應該也是他們的財富能比一般人高的原因之一。

一般人除了努力工作、擴展收入來源、正確的投資以外，在生活中學習富人清楚分辨什麼是需要與什麼是想要，量入為出，聰明地使用每一分錢，相信累積資產的速度絕對比隨性消費的族群更快。特別是一般人，在職涯還無法迅速突破、收入還無法有效提升時，精簡生活開銷是最有辦法做到，也最有效果的累積財富方式。

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