每個人都有住的需求…房產該買還租為何學校都沒教？ 專家曝光三理由

有時候我在想...

既然房地產那麼重要（不論要買或要租，每個人都必定會遇到「住」的需求），為何大多數人等到出社會後，才開始去瞭解？學校沒半個影子在教這個。

若可以把一些房地產知識普及化，如：如何查行情、如何知道有沒有曾發生過事故、如何看謄本、如何具備務實的金流觀、如何理財存錢、如何看滲漏水、如何看建材、如何建立健康的售屋及購屋心態、房地產各項稅務等。應該會少掉不少交易糾紛吧？

這麼必要的東西，學校卻不提。要嘛是「這並不重要」，要嘛是「背後有著不能提的強烈理由」。

至於不提的理由，我想可能如下：

1、若瞭解了不動產遊戲規則，就沒人想認真工作了。百姓不事生產，整天操作房地產，徹底掏空台灣產業競爭力。

2、提了也沒用，因為階級複製無可避免。白手起家、兢兢業業、刻苦耐勞的成功故事固然勵志，但就算再怎麼努力，也很難跟資產族的二代、三代、四代比拼。

3、大人希望保留個「單純的成長空間」給孩子們。資本主義世界所帶來的「現實與複雜」，時間到了，孩子自然會一夕間成長。

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