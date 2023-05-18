社會新鮮人月薪10萬揭薪水分配、投資選擇 過來人給建議

每個人的理財規劃都不同，一名男網友在網路上發文，提到自己剛出社會，目前月薪約10萬，並分享每個月的薪水分配和投資選擇，「想問板上理財前輩，有沒有哪裡需要改進的？」許多過來人在留言處給予建議。

日前一名男網友在Dcard發文，透露自己大學畢業剛出社會，月薪約10萬、年薪約150萬，目前有當作緊急備用金的存款30萬，且無學貸、無孝親費、無房租、不買車、買房會選在台中、可能會結婚，但不考慮生小孩。

原PO指出每個月的薪水分配，大致為日常花費（含飲食、交通、娛樂等）2萬5、保險費3千、臨時花費2千，以及投資（0050）元大台灣3萬、（0056）元大高股息1萬，美股大盤ETF3萬，預計至少放5到10年，可能等買房時再賣出。

原PO坦言自己的個性和投資心態都比較保守，不喜歡波動太大，也不奢求發大財，只要能安安穩穩過日子就好，所以股票都選擇買ETF，「想問板上理財前輩，這樣的薪水分配和規劃可以嗎？有沒有哪裡需要改進的，感謝各位了！」

貼文底下吸引大量回應，不少過來人紛紛給建議，「買房是獨立的理財目標，ETF的目標比較像是存退休金，仍應有部分資金放定存或高利活存，當日後買房的頭期款，頭期款都放股市曝險過大，我們無法預測到時想買房的時候是賺還是賠」、「可以去玩幾支高風險的股票，贏了翻好幾倍，輸了也不多，當成學經驗敬畏市場」、「0056可以刪了，改成美國大盤VTI或QQQ」。