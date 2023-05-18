有錢人才能「躺平」…一般人努力是為溫飽！ 他：多數人無法在這輩子翻身致富

說句實話，大多數人沒機會在這輩子翻身致富，賺得少，什麼都要花錢。不要說上一代留錢給你，不要留債給你就偷笑了。

所以說大多數人只能拚到溫飽，要是再往上一點可以開心度日就已經贏過很多人了。

有錢人才是躺平者 拼命的人是為了溫飽

那放棄躺平最舒服？

你應該沒看懂我剛剛說的，大多數人再怎麼努力就只能拚到「溫」及「飽」，要是連拚都不想，那我看連溫飽都成問題。

至於要再往上一點可以開心度日，那就得靠投資了。

「ㄟ不對啊！就是有人可以爽爽躺平，薪水少也無所謂啊！」嗯，你要不要看看他家有幾間房子？

阿公時代買了間公寓，到爸爸的時候因為工作或住不下，又跑去買了間華廈或是大樓。等小孩大了換去更大間的，原本那間留著繼續收租。阿公的公寓變危老做都更，又變成亮晶晶的新大樓。

哇靠！小孩啥事都不用做就坐等接手三間房子。住一間，兩間收租。當然嘛躺平！

「X！社會不公，世代剝奪！沒有居住正義啦！」是嗎？我想他的阿公當年應該完全沒想過會變這樣吧。而且他的阿公可能沒享受到什麼就上天堂了。然後他老爸年輕時拼命工作，現在年紀大了也只能參加老人團看看風景就很迷人了。

然後就是你氣到牙癢癢的那個爽爽躺平又可以一年出國好幾趟的年輕一輩。

財富是世代累積出來的

對阿！你認為的財富分配不平均就是這麼經由世代積累而來的；如果你是第一代，那抱歉，你要享福的可能性非常非常低，而且你也不能放棄，因為在一個不公平的世代競爭中，只要稍微鬆懈，那就得付出更大的代價去追回財富差距。

只要你夠認真又盡可能減少犯錯，那你的下一代就會擁有更多選擇，這樣才有機會往上移動，走到開心度日那個階段。

所以說如果你看累積財富的時間長度只有十幾、二十年是不夠的，因為那只是把往上爬的辛苦事留給你的下一代。你可以過得爽一點，但你的小孩又得重新再來一遍。

不努力也可以 但要想想自己的老年生活

那你說，「不！這一切就到此為止！我的家族就在我這一代結束！」所以完全不想累積，有多少花多少，這樣可以嗎？

當然可以，但拜託你千萬不要年紀一把了才又說要生小孩，拜託不要變成下一代的負擔。

還有，老年的時候如果沒錢看病，沒錢住安養院，拜託請自己去山上或海邊躲好，時間到了就自行離開。不要到時候一窮二白，還集結上街頭靠夭政府不救你。

如果不想老的時候被嫌棄浪費社會資源拖累下一代，那至少從現在開始就要為了自己的老年生活做出正確投資決策，你可以不再養育下一代，但也請你要能照顧自己。

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