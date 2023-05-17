持信用卡該擁有的「三種正確心態」！ 專家：學習使用而不是遠離

信用卡不是萬能的：如何教導即將成年的孩子理性使用信用卡

因為曾經幫親戚處理過信用卡卡債，我深刻體會到信用卡的利弊。

信用卡是一把雙刃劍，使用得當可以增加生活品質，使用不當則會造成財務危機。

對於即將可以申請信用卡的雙寶，媽媽決定提早與他們討論使用信用卡的優缺點。

使用信用卡的錯誤心態

一開始，你或許會覺得刷了就得到了想要的東西，如果沒有足夠的錢，就繳最低應繳金額。

這種爽爽刷，完全沒再怕的心態。等到某一天，你會發現事情變得很嚴重。

曾經親戚其中一張信用卡，每個月繳給某銀行4000元，居然只有800元是本金，3200元是利息。

如果沒有經過特殊談判，這樣的還款方式應該永遠也沒有還完的一天吧！因為循環利息高達15％。

正確使用信用卡

信用卡是一種責任，不是一種權利：

使用信用卡的同時，也要承擔還款的義務。如果違約或拖欠，不僅要付出額外的代價，也會影響未來的信用評等和貸款條件。

信用卡是一種工具，不是一種目標：

使用信用卡的目的，是為了方便消費和享受優惠，而不是為了追求名牌或比較身分。刷卡消費要符合自己的需求和能力，而不是盲目跟風或攀比。

信用卡是一種學習，不是一種玩具：

使用信用卡的過程，是一個學習理財和管理資金的機會。

學習使用而不是遠離信用卡：

如果你擔心信用卡造成的問題，而不想申請，那也不完全是好事。因為：

信用卡是一種方便又實惠的消費工具，讓你能夠應對各種生活情境。

當需要大筆購物、計畫一趟旅行，你都可以利用信用卡的現金流彈性，輕鬆支付費用。

你也可以像媽媽一樣，善用分期零利率的優勢，例如年繳保費比月繳保費省錢，分期零利率讓你既能享受年繳的優惠，又能分攤到每月，降低資金壓力。

信用卡可以提供各種優惠和回饋，節省消費成本。

例如在mono通路用momo卡消費回饋5%等、航空公司聯名卡可享機票折扣與停車廠免費等福利。選擇適合自己的信用卡，就能省下不少錢。

最重要的是，信用卡可以提供信用紀錄的建立。

只要按時還款並保持良好的信用評等，就可以提高自己的信用額度和降低利率，為未來的房貸、車貸做準備。

我相信雙寶都是聰明又負責任的孩子。充分了解後，相信你們能夠理智地使用信用卡，來讓自己的人生更美好。

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