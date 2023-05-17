大體化妝師在王永慶眉毛上畫出毛毛蟲 家屬突問一句話尷尬了

永恆的神話

在我化妝的這段期間，家屬一直在一旁陪伴著王董事長，耳邊也不時傳來他們不捨的哭泣聲。這份愛丈夫、愛父親的真情流露，使我不敢看他們，怕自己也會跟著難過。同時我也在腦海裡搜尋對王董事長的記憶，想到他對台灣的貢獻，為許多企業立下了典範。若沒有他的推動，早期台灣工業或許就無法推向國際，因此在台灣的發展史上他可說是功不可沒。

他的精神與事蹟不斷塞滿我的腦海，隨即我感覺眼眶有一股溫熱的液體流下來，這才意識到自己還是克制不住的落淚了。我用手肘抹了一下眼淚，並告訴自己在這個場合不能失控，要穩住不能分心。

手抖得太厲害、畫錯眉毛

深呼吸調整好情緒後，我放下手上的粉撲，接著拿起眉筆。與此同時，我發現自己的手實在抖得很厲害，但還是只能硬著頭皮繼續動作。然而當眉筆靠近王董事長的眉頭時，不知道怎麼搞的，竟調皮的在眉毛上畫出一條細小的毛毛蟲！

(本文出自《打擾了，我是大體化妝師》) 見到此狀我瞬間清醒，嚇到冷汗直流，趕緊拿出粉撲在上面按壓。按壓幾下後，小毛毛蟲便消失了，而這一連串的俐落動作自然沒引起家屬的注意。

再次深呼吸後，我拿起粉撲輕拍王董事長的臉龐，緩和一下自己緊張的情緒，直到聽不見撲通撲通飛快的心跳聲後，才再次拿起眉筆。還好這次沒讓自己失望，我成功地畫出了平順的眉型，這才頓時鬆了口氣。

家屬安慰舒緩情緒

「妳很緊張齁！」其中一位女性家屬突然問我，我只能尷尬地點頭微笑。

「妳不要看王董事長好像很嚴肅，他人其實相當好。妳不要緊張，慢慢來就好。」

「是啊！他人真的很好。」另一名女性家屬附和著，同時用不捨的神情望著王董事長，其他家人也紛紛點頭表示認同。

不知道該回答什麼的我，只能朝著家屬點頭微笑，並轉頭繼續為王董事長的嘴唇加上淡淡的唇彩。

原來我自以為家屬感覺不出的情緒，在他們面前其實無所遁形。但他們完全沒有因為是王董事長的家眷就特別高傲或為難我，反倒體貼地安撫著我，讓我感到十分溫暖。

也不知道是不是他們的安撫起了作用，但我緊張的情緒確實漸漸緩和，也順利完成妝容。最後梳好王董事長的頭髮後，我轉過頭問家屬：「妝這樣可以嗎？頭髮這樣行嗎？有需要調整的地方嗎？」

「這樣可以，很好！非常安詳。」家屬說。

當家屬確認完妝，並說了一句「謝謝化妝師」後，我看向經理，他的眼神示意我可以退下了。告別家屬後，我捧起化妝箱然後和走來時一樣踢著正步走向布縵。

王永慶精神長存心中

淚水、悲慟的神情，並複誦著往生者生前的種種。面對親人的死亡不管是名人還是一般人，都說著同樣的話，流著同樣的淚，悲傷是沒有區別的。這也讓我更相信世界上唯有愛沒有貴賤之分，唯有愛能跨越生死。逝世的人將會帶著親人的愛與祝福，踏上新的旅程。

退到布縵後方，我回頭望向那碩大的靈柩，裡面躺著的是對台灣影響很深的偉大企業家，同時也是思想家與夢想家。在沒有病痛下，他安然走完九十二年歲月，過去的叱吒風雲也在最後一刻落幕，成為過眼雲煙。他從貧苦的農村子弟到堅守信念創立企業王國，成為許多人景仰的對象。這份嚴以律己下的奇蹟會永遠在我心中，他的精神也將繼續傳承下去。

（本文出自《打擾了，我是大體化妝師》作者：李安琪）