快訊

中常委挺郭台銘連署書曝光 17日提案「非郭不可」

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

周休三日學校可行嗎？教團殘酷點「暑假恐剩二周」

她「捧箱踢正步」幫王永慶化往生妝 惡魔跑出來：要到靈柩旁不容易

聯合新聞網／ 台灣遊讀會
台塑集團創辦人王永慶，2008年10月15日清晨在美國新澤西州住宅因心肺衰竭過世，圖為早年台塑運動大會上，王永慶（右二）會帶領所有員工跑完5000公尺長跑。圖／聯合報系資料照片
台塑集團創辦人王永慶，2008年10月15日清晨在美國新澤西州住宅因心肺衰竭過世，圖為早年台塑運動大會上，王永慶（右二）會帶領所有員工跑完5000公尺長跑。圖／聯合報系資料照片

昨日的彩排可說是相當順利，雖然從下午等到天黑讓人有些疲憊，但現場比我更累的人比比皆是。在我走後還見到工作人員辛勤地布置靈堂，因此自己也沒什麼好抱怨的。

天使與惡魔的交戰

輪到我彩排時大家都各自忙碌著，因此注意到我在講台上滑稽踢正步的人寥寥無幾，這也算是過程中值得慶幸的事。

當時耳邊不斷傳來經理的叱吒聲，「向前走！向前看！妳看台下做什麼？」而我也很識相的趕緊把頭轉回來望向前方，心裡暗自慶幸還好沒什麼人注意到我，不然他們的目光恐怕會使我更緊張。

(本文出自《打擾了，我是大體化妝師》)
(本文出自《打擾了，我是大體化妝師》)
如同經理說的，我的彩排確實簡單沒什麼技術可言，最困難的莫過於自己的過度緊張。

心裡的天使告訴我：「不就是捧化妝箱踢正步而已，這沒什麼！只要用力捧著，目光不要往台下看，平常心就好。」

可一轉身，惡魔又跑出來說：「真正重要的時刻還沒來臨，化妝箱並不輕啊！要捧到靈柩旁可不是一件容易的事喔！」

就這樣我面臨天使與惡魔輪流交戰的無奈狀態。

母親叮嚀要好好表現

而另一部分的緊張來自我所服務的對象。凌晨出門時，母親不忘叮嚀我：「妳知道妳要服務的人是誰嗎？他不是普通人耶！他是台塑集團的董事長，為台灣貢獻很多。妳很有福氣，要好好表現，千萬不要丟臉啊！」母親的話正是我心裡的擔憂。

是啊！就連我母親這樣一個生活在台灣偏隅一角的中年婦女都知道他是誰，可見他的影響力非同小可。而我竟然有機會服務一個在許多人心目中如同神一般存在的人，實在相當不可思議，自然也承受了不小的壓力。

我告訴自己，不管是捧化妝箱踢正步的緊張，還是服務王董事長的壓力，無論如何我都得克服，這份榮耀絕不能搞砸！

禮儀公司幾乎全出動

我頂著因失眠而發脹的腦袋與乾澀的眼睛，比約定的早上六點提早了一個小時報到。

靈柩預計上午便會抵達靈堂，因此許多人和我一樣早早就來做準備。大家兢兢業業於負責的工作，不敢有絲毫怠慢。公司的高階主管、禮儀師與昨日相比又出動更多人力了，幾乎動員公司三分之二的人員。

靈堂外的環境也進行了大改造，我這才明白昨天園藝人員大費周章移除樹木換上草皮的用意，視覺上有了煥然一新寬廣又舒適的感覺。同時也驚訝於工作人員的效率，才經過一夜靈堂竟已布置完成！這都要歸功於他們不眠不休的連夜趕工，才能給王董事長一個莊嚴的靈堂。

（本文出自《打擾了，我是大體化妝師》作者：李安琪）

▌延伸推薦：

王永慶往生 經理1通電話要她下午有工作就排開、到大學彩排「迎接靈柩」

相關新聞

她「捧箱踢正步」幫王永慶化往生妝 惡魔跑出來：要到靈柩旁不容易

昨日的彩排可說是相當順利，雖然從下午等到天黑讓人有些疲憊，但現場比我更累的人比比皆是。在我走後還見到工作人員辛勤地布置靈堂，因此自己也沒什麼好抱怨的…

王永慶往生 經理1通電話要她下午有工作就排開、到大學彩排「迎接靈柩」

下午一點我出現在林口〇〇大學的活動中心外。「好大啊！這是我見過最大的活動中心吧！」我心想。同時像個沒到過大城市的鄉村姑娘般，好奇地東張西望…

機票價格要貴多久？ 專家揭「四原因」…另傳授3招如何買便宜！

隨著疫後解封一口氣爆發的出國旅遊商機與需求，造成飛機機票價格居高不下。飛機票還會貴多久？

買郊區房上漲空間多獲利超可觀？ 專家打臉：下跌時一定蛋殼區先跌

蛋黃區房價都已經50-60萬了，這樣我去買蛋殼區30萬，之後漲幅空間應該更多吧？

專家教你保／小資族挑癌症險 四點不漏

癌症高掛國人十大死因之首，民眾擔憂癌症保障不足以因應。尤其，癌症治療方式日新月異，有愈來愈多新式檢測與療法，若不幸罹癌，...

保單借款 二種零接觸管道 快速辦理

因應過去三年來民眾已養成線上服務的習慣，國泰人壽「貸在家Ⅳ」方案提供便利、彈性，無需審核、不綁約的借款方式，拿起手機即可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦