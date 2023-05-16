她「捧箱踢正步」幫王永慶化往生妝 惡魔跑出來：要到靈柩旁不容易

昨日的彩排可說是相當順利，雖然從下午等到天黑讓人有些疲憊，但現場比我更累的人比比皆是。在我走後還見到工作人員辛勤地布置靈堂，因此自己也沒什麼好抱怨的。

天使與惡魔的交戰

輪到我彩排時大家都各自忙碌著，因此注意到我在講台上滑稽踢正步的人寥寥無幾，這也算是過程中值得慶幸的事。

當時耳邊不斷傳來經理的叱吒聲，「向前走！向前看！妳看台下做什麼？」而我也很識相的趕緊把頭轉回來望向前方，心裡暗自慶幸還好沒什麼人注意到我，不然他們的目光恐怕會使我更緊張。

(本文出自《打擾了，我是大體化妝師》) 如同經理說的，我的彩排確實簡單沒什麼技術可言，最困難的莫過於自己的過度緊張。

心裡的天使告訴我：「不就是捧化妝箱踢正步而已，這沒什麼！只要用力捧著，目光不要往台下看，平常心就好。」

可一轉身，惡魔又跑出來說：「真正重要的時刻還沒來臨，化妝箱並不輕啊！要捧到靈柩旁可不是一件容易的事喔！」

就這樣我面臨天使與惡魔輪流交戰的無奈狀態。

母親叮嚀要好好表現

而另一部分的緊張來自我所服務的對象。凌晨出門時，母親不忘叮嚀我：「妳知道妳要服務的人是誰嗎？他不是普通人耶！他是台塑集團的董事長，為台灣貢獻很多。妳很有福氣，要好好表現，千萬不要丟臉啊！」母親的話正是我心裡的擔憂。

是啊！就連我母親這樣一個生活在台灣偏隅一角的中年婦女都知道他是誰，可見他的影響力非同小可。而我竟然有機會服務一個在許多人心目中如同神一般存在的人，實在相當不可思議，自然也承受了不小的壓力。

我告訴自己，不管是捧化妝箱踢正步的緊張，還是服務王董事長的壓力，無論如何我都得克服，這份榮耀絕不能搞砸！

禮儀公司幾乎全出動

我頂著因失眠而發脹的腦袋與乾澀的眼睛，比約定的早上六點提早了一個小時報到。

靈柩預計上午便會抵達靈堂，因此許多人和我一樣早早就來做準備。大家兢兢業業於負責的工作，不敢有絲毫怠慢。公司的高階主管、禮儀師與昨日相比又出動更多人力了，幾乎動員公司三分之二的人員。

靈堂外的環境也進行了大改造，我這才明白昨天園藝人員大費周章移除樹木換上草皮的用意，視覺上有了煥然一新寬廣又舒適的感覺。同時也驚訝於工作人員的效率，才經過一夜靈堂竟已布置完成！這都要歸功於他們不眠不休的連夜趕工，才能給王董事長一個莊嚴的靈堂。

（本文出自《打擾了，我是大體化妝師》作者：李安琪）