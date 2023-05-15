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買郊區房上漲空間多獲利超可觀？ 專家打臉：下跌時一定蛋殼區先跌

聯合新聞網／ Lin's竹北房產筆記
房地產示意圖。台灣省不動產開發公會聯合會提供
房地產示意圖。台灣省不動產開發公會聯合會提供

賣房殘酷的事實

每間房子，都是屋主精挑細選後，在該時空背景下，所做出之最合適的選擇。故對於大部份屋主來說，房子就猶如自己的孩子，都是最棒的。它肯定具備十足的好理由，來支撐你購入的決定。

然而，你的眼光是否正確，真正的考驗在於「將來某一日你要賣屋時」才看得出來。

曾經看過有人想著：蛋黃區房價都已經50-60萬了，這樣我去買蛋殼區30萬，之後漲幅空間應該更多吧？

曾經看過有人想著：後段班建商都成交70萬了，這樣我買A級建商75萬，應該很安全吧？

以上推論，都看似挺有道理。殊不知，有時市場跟你想得不見得一樣。上漲時，連豬都會飛天；但下跌時，一定是蛋殼區最先跌。而單價只是參考，總價才是重點

屋主常陷入最大的盲點就是：把自己房子的優點放大化，並把其他屋主房子的缺點極大化。這樣就不容易有個公允客觀的評估。

怎麼知道自己的判斷沒有問題？這很難。通常你必須實際歷經市場的試煉，有了充足的經驗，你才知道什麼是市場的主流

對了，有些居住正義擁護者可能會說：「我房子是買來住的，你跟我講一堆...」。

是啊，我也認同房子自己住得開心最重要。但當哪天「你房子想賣卻賣不掉、或漲幅落後於市場」你感觸就很深了。幾家歡樂幾家愁。

除非...你錢多，才有任性的本錢。

◎內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

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