不孝子女憑什麼分遺產？法律：符合「5規定」能使其喪失繼承權

案例討論：等不到最後一面

「從小大哥就是我們家最會念書的小孩，爸媽也用盡所有資源跟財力去栽培他，讓他從建中、台大，一路念到美國長春藤名校的博士，但哥哥去了美國後，就沒有再回來台灣了。我們能體諒他在美國有工作、家庭，但他每年除了農曆過年回來幾天，平常都不會回台灣，爸爸過世後，大哥甚至連過年都不回來了，就連我們通知他媽媽住院臥病在床、狀況不好，大哥也沒有回來探望。」W 女說道。

「妳媽媽都沒有說什麼嗎？」律師問道。

「一開始，媽媽還會幫大哥找藉口，說大哥可能是因為工作太忙，所以沒有辦法回來看她，但三年、五年過去了，大哥還是沒回來，媽媽最後也死心了。媽媽生前請我錄下一段影片，指責大哥的不孝，以及對我們其他孩子的虧欠，並表明大哥不得繼承她的遺產，希望以後我們能讓大哥知道媽媽對他有多心寒。」W 女說。

「大哥直到媽媽過世後才回台灣，但一見面，開口卻是問我們媽媽身後有留下什麼財產。我真替媽媽感到不值。」W 女接著說道。

「既然這樣，那你們將來可以請法院去調大哥的入出境資料，證明妳大哥這幾年都沒有回來探視媽媽，而且妳媽媽留下的影片也可以證明，她曾表示妳大哥不得繼承她的遺產，這樣就算妳大哥想繼承也繼承不到了。」律師把可以主張喪失繼承權的理由，說明給 W 女聽。

法律視角

有關繼承人會喪失繼承權的事由，主要規定在《民法》第 1145 條第 1 項：

1.故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。 2.以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。 3.以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。 4.偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。 5.對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。

其中，第2-4款，如果經被繼承人原諒，則繼承權不喪失。前文案例，主要涉及的是第 5 款：「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。」依照這一款的規定，構成喪失繼承權的要件有二項：

1.繼承人對被繼承人有重大之虐待或侮辱；2.須被繼承人表示繼承人不得繼承。

所謂對於被繼承人有「虐待」之情事，是指以身體上或精神上的痛苦加諸於被繼承人，凡毆打被繼承人，或對被繼承人負有扶養義務卻惡意不予扶養，都構成虐待。至於是否為重大虐待或侮辱，則須再依客觀的社會觀念評價、衡量。

若被繼承人（父母）終年臥病在床，繼承人（子女）沒有不能探視的正當理由，而至被繼承人死亡為止，始終不去探視，一般法院都認為，依照我國重視孝道倫理，足以認為被繼承人感受精神上莫大的痛苦,也認為是重大虐待的行為。

案例解析

回到前文案例，因為 W 女的媽媽終年臥病在床，但 W 女的大哥沒有不能探視的正當理由，卻至媽媽過世為止，始終都沒有前往探視，使媽媽精神上感受到莫大的痛苦，法院實務判決通常會認為，這樣已經符合所謂的「重大虐待」。

W 女的媽媽生前，在意識清楚的情況下，也留下一段影片指責大兒子的不孝，並明確表示大兒子不得繼承她的遺產，所以依據法律規定，大兒子的繼承權會因此喪失。

另外值得一提的是，前文《民法》第 1145 條第 1 項前 4款，繼承人會喪失繼承權的事由，在法律上可能會發生的狀況如下：

1.故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑的宣告

例如：孩子故意拿刀殺死父母親，或攻擊其他同為繼承人的兄弟姊妹，就算沒有人死亡，但只要受到法院判刑的宣告，加害者的繼承權也會因此喪失。

2.以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承的遺囑，或使其撤回或變更

例如：以欺騙或暴力的手段逼迫父母寫遺囑，將財產全部指定給自己繼承。

3.以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承的遺囑，或妨害其撤回或變更

例如：以欺騙或脅迫的手段妨害父母親立遺囑，以避免父母將財產都指定給其他兄弟姊妹繼承。

《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》。圖／采實文化提供

4.偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承的遺囑

例如：假造遺囑或故意藏匿遺囑，甚至湮滅、毀棄被繼承人所作成的遺囑。

以上這四種狀況，不肖繼承人的不法、不道德的行為，將受到法律上的制裁，也就是剝奪他的繼承權。

(本文摘錄自《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)