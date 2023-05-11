快訊

許聖梅婚堅不離原因曝光 「要給一半財產打死都不離」

1500萬放股市很傻嗎？房地產投資派：玩股票都是「還不夠有錢的」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

如果手上有1500萬閒錢，該怎麼分配理財呢？一名網友和同事討論這話題，對方分析投資股市500萬年領20萬配息足矣，其他不動產投資派的人直言很傻，但另一派的網友則平反「跟多少錢無關」。

該網友於PTT發問「一般老百姓，若將1500萬投進股市，每年穩定領50萬當生活費，這樣會太傻嗎？」，他與同事討論，對方認為500萬放股市，每年領個20萬就很多了，有1500萬資產配置、500萬放股市、1000萬現金留著花，又或者買不動產。

房地產投資派的人覺得很傻，「我阿姨仁愛路4段店面民國55年買300萬，現在大概4億也不賣」、「會來玩股票都是還不夠有錢的」、「房地產猛的是五倍槓桿」，更反駁「（股市）用說的都很簡單……跌個一兩千點，通常你想法就變了」。

股票投資派的人則說，「不到半年一堆股票都噴3倍以上了自己想想看」、「股債配置啊，指數型加債券」、「買股票是要賺價差跟多少錢無關」、「台GG近30年已經翻超過100倍了」，還有人表示可以兩者兼得「500萬買房、貸款1000萬，剩下1000萬買股票，股利拿去還房貸，現金流過得去輕鬆過30年」。

不過，一名網友另起文章直言，買股買房都是有賺有賠，並分享身邊個案「我有個笨親戚在民國89年（2000年）花500萬買茂矽，結果現在什麼都沒了，然後他就不敢再玩股票了」，後來民國104年（2015年），他又手癢去買炒超高的新莊副都心，3年前低價賣了，聽說賠了800萬元，感嘆「啊你說買股買房都賠欸，人生一場空」。

PTT 房地產 理財

相關新聞

1500萬放股市很傻嗎？房地產投資派：玩股票都是「還不夠有錢的」

如果手上有1500萬閒錢，該怎麼分配理財呢？一名網友和同事討論這話題，對方分析投資股市500萬年領20萬配息足矣，其他不動產投資派的人直言很傻...

買車花費別超過年收入的10％？「4種」最糟糕的債務：車貸排第2名

如果你必須舉債，那就選擇與資產掛鉤的債務，而且這些資產升值的速度要快過你的債務成本。搞清楚其他流行的債務形式如何阻礙你的發展是很重要的，當你制定你的減債策略時，首先要擺脫「頭號罪犯」。

星野集團敗家子靠1件事翻轉人生 日本最貴飯店一晚要4萬多，旅客憑什麼買單？

作家吳淡如在《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》一書中就提到一段故事，幾年前日本北海道函館有個擁有絕美夜景的大飯店，曾經來問過我的公司有無興趣承接…

評估買得起多少錢房子？ 專家：不該看總價的頭期款而是每月現金流

不少人想買房子，都卡在頭期款不足，認為頭期款是買房的門檻。但我倒認為，頭期款事小，每個月要還的貸款才是真正的門檻。

考古學家發現罕見壁畫 瞬間全球僅存懂古文字的3個人憑空相連

今天，商業世界已經進化到古人難以想像的場景。古人篳路藍縷，穿越茫茫大漠，開闢絲綢之路。但是，他們全年產生的交易量，還比不上薇婭坐在直播間裡，說一句「五四三二一，開拍」…

女乘客看面相凶不凶完成「安全測試」 再決定是否搭「滴滴」

在滴滴叫車出現之前，計程車的運營模式是：計程車司機交給運營公司入會費，然後剩下來的載客獲得的收入歸自己。這樣的交易結構，就相當於計程車公司向政府批發了「運營權」，然後…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦