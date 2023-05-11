1500萬放股市很傻嗎？房地產投資派：玩股票都是「還不夠有錢的」

如果手上有1500萬閒錢，該怎麼分配理財呢？一名網友和同事討論這話題，對方分析投資股市500萬年領20萬配息足矣，其他不動產投資派的人直言很傻，但另一派的網友則平反「跟多少錢無關」。

該網友於PTT發問「一般老百姓，若將1500萬投進股市，每年穩定領50萬當生活費，這樣會太傻嗎？」，他與同事討論，對方認為500萬放股市，每年領個20萬就很多了，有1500萬資產配置、500萬放股市、1000萬現金留著花，又或者買不動產。

房地產投資派的人覺得很傻，「我阿姨仁愛路4段店面民國55年買300萬，現在大概4億也不賣」、「會來玩股票都是還不夠有錢的」、「房地產猛的是五倍槓桿」，更反駁「（股市）用說的都很簡單……跌個一兩千點，通常你想法就變了」。

股票投資派的人則說，「不到半年一堆股票都噴3倍以上了自己想想看」、「股債配置啊，指數型加債券」、「買股票是要賺價差跟多少錢無關」、「台GG近30年已經翻超過100倍了」，還有人表示可以兩者兼得「500萬買房、貸款1000萬，剩下1000萬買股票，股利拿去還房貸，現金流過得去輕鬆過30年」。

不過，一名網友另起文章直言，買股買房都是有賺有賠，並分享身邊個案「我有個笨親戚在民國89年（2000年）花500萬買茂矽，結果現在什麼都沒了，然後他就不敢再玩股票了」，後來民國104年（2015年），他又手癢去買炒超高的新莊副都心，3年前低價賣了，聽說賠了800萬元，感嘆「啊你說買股買房都賠欸，人生一場空」。