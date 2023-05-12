中年沒有存錢「差很大」！ 專家：不要看輕任何小錢

半山文集、中國大陸知名讀物博主曾說：「一個人若是學會了自己陪伴自己，便學到了人生最重要的一項生活技能。」是的，這句話在今天講究女力覺醒的時代尤為適用：獨立的女人要能好好地陪伴自己，首先要有獨立的工作和存款，而其中最重要的就是必須具備獨立的經濟條件，這全奠基在財務自由上，「女人會有餘裕的存款，她的生活絕對不一般！」

說到儲蓄的好處，除了讓衣食生活無虞外，更是能夠累積財富的重要條件之一，「每個人累積財富的起點都一樣，通常都是從固定的儲蓄開始。」美國知名企業家分享個人通往成功的關鍵就是儲蓄，「正所謂『積少成多，聚沙成塔』，儲蓄是一種百利無害的良好習慣，也是培養自信持續湧現的來源！」以下本文從這個觀點為切入點，提醒你，過了中年以後，有儲蓄和沒有儲蓄的女人，將會有兩種截然不同的人生。

不是因為有錢才能理財，而是因為理財才變得有錢！

一個女人，有錢意味著什麼？在《會理財的女人最好命》一書中指出，有錢可以讓女人做自己想做的事，可以讓生活更有品味更優雅，也可以讓別人更尊重更欣賞自己，從而讓自己實現自己的價值，但最重要的還是有錢能讓自己很快樂！以下整理該書提出女人要學會理財、對自己的錢負責的5個原因，「不是因為有錢才能理財，而是因為理財才變得有錢！」

原因1、做女強人，不如做個有實力的人！

今天我們都處在一個靠能力說話的時代，想要成為職場女強人，不如做個有實力的人；在此之前，先要設定明確的儲蓄目標，也一定要釐清自己在追求什麼樣的「幸福」？「千萬不要指望自己要賺許多錢或是嫁個有錢的老公就能後顧無憂，或許未來有一天必須要靠自己過日子，只有自己强大，才能给自己最好的保障。」

原因2、 要有錢，就不要看輕小錢

所謂「不積小流，無以成江河！」女人一定要給人生的財富做策劃，學會給自己制訂好理財計畫，愈早開始計劃、愈早理財，就能愈早享受到「幸運」的青睞。從存錢開始積累，從製作報表開始了解自己的財富，從自己的主婦優勢開始入手，讓自己一步步變成一個有錢的女人，「有錢的女人就是一個有夢想的女人！」

原因3、手握友情存摺，積累人際資本

俗話：「朋友如財富，易求難守。」女人不論到了哪個年紀都應該妥善經營自己的友誼，平時多施小惠，積累人情資本，千萬不要因為個人身份的轉變（例如：從單身變成人妻或是人母），就輕易放棄原先的朋友圈，無事也要常登三寶殿，「比起獨善其身地完全靠自己打拼，不如善用彼此的資源發揮綜效，為自己創造財富。」

原因4、確定賺錢目標，制訂財務計畫

「理財貴在堅持，不要輕言放棄！」現代女性就是要有這兩樣：美麗和有錢，更重要的是，能夠真正獨立不依靠男人，可以隨心所欲過著自己想要的生活……。說到理財，應該依照個人的人格特質去做規劃，切莫照搬照抄，即使只是用最笨的方式存錢也好過完全不作為，財務有計畫，理財才科學，「女人不論到了什麼年紀，都不要輕易放棄掌握自己的金流！」

原因5、聰明使用錢，拒做「敗金女」

在《會理財的女人最好命》一書中指出，胡亂花錢的女人到處都是，真正懂得花錢的女人卻是少之又少；該書作者提出聰明花錢建議：「買自己有需要的」、「買適合自己的」、「買自己用得上的」，教你遠離月光族，讓財富從零開始積累，做一個既會享受也省得到錢的女人，豈不是更有魅力？

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