中年沒有存錢「差很大」！ 專家：不要看輕任何小錢

「股神」華倫˙巴菲特(Warren Buffett)曾說:「如果你沒找到一個連睡覺都能賺錢的方法,你將會工作直到死亡的那天!」(If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.)這句話小編也非常認同!隨著人均壽命延長,預期退休年齡也逐漸拉長,今天有愈來愈多銀髮族續留職場,工作到老已然成了不可逆的趨勢,未來可能不存在所謂的「退休年齡」……。

2023-05-12 13:32