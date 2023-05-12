快訊

T1聯盟／擊敗艾夫伯、艾德 霍華德獲年度最佳外援

金曲獎主持人今年交棒韋禮安！他傻眼：金曲獎瘋了嗎

85歲李家同自曝罹癌！PSA指數超標一定是攝護腺癌？醫教2招預防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怎創造未來的被動收入？有錢人的3個致富關鍵：擁有1個就值得恭喜

聯合新聞網／ 小花平台保險+
美國波克夏公司董事長兼執行長巴菲特因投資眼光精準，有「股神」之稱。圖／路透
美國波克夏公司董事長兼執行長巴菲特因投資眼光精準，有「股神」之稱。圖／路透

「股神」華倫˙巴菲特（Warren Buffett）曾說：「如果你沒找到一個連睡覺都能賺錢的方法，你將會工作直到死亡的那天！」（If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.）這句話小編也非常認同！隨著人均壽命延長，預期退休年齡也逐漸拉長，今天有愈來愈多銀髮族續留職場，工作到老已然成了不可逆的趨勢，未來可能不存在所謂的「退休年齡」……。

不想工作到老？不妨思考一下：你現在的支出足以創造未來的被動收入？其實，最主要的關鍵在於能否盡早財富自由，提早退休，過著自己喜歡的生活，不至於庸庸碌碌、匆匆奔忙的過日子。所謂的財富自由，廣義來說，就是不必受到「需靠薪水度日」現實生活的限制，讓工作不只是為了「錢」，可以無後顧之憂地做自己喜歡且熱愛的事情；簡單來說，成功達到財富自由，也可視為提早退休。

3個致富關鍵，如果有一個就要恭喜你了〜

有日本「經營之聖」之稱、日本京瓷創辦人稻盛和夫，從前半生的「人生失敗組」到後半生的「人生勝利組」，他靠著自己不斷的堅持和努力，除了白手起家創立兩家全球500強企業外，最為人稱道的便是他以78歲的高齡（當時已退休並出家修行中）將日本航空由破產泥淖中一手拉起，轉虧為盈並重新上市。

你可能會很好奇，稻盛和夫並非是富二代，甚至他的出身背景比起大多數人還要差很多，那麼，他是如何辦到的？套一句他的話說：「努力，再努力！」以下小編為讀者整理稻盛和夫「致富關鍵」的3要點：

要點1、建立正向思維「改變，就從現在開始！」

從稻盛和夫的觀點：「無需太過於糾結具體要用何種思維方式，但是要明確清楚正負思維方式！」

舉例來說，稻盛和夫在一次機緣下，接到了松下電器的大額訂單，以當時公司的資產規模來說，無疑是一項很大的挑戰；正當別人普遍不看好、甚至喝倒采時，反而更激勵他的鬥志：「雖然有難度，也不失為一次機會，一旦成功了，就有可能徹底翻身！」也是因為這樣的思維方式，讓他牢牢地抓住機會，業務量愈來愈多，變得更加富有了。

要點2、以持續強烈的慾望「加乘」富有的基礎！

從稻盛和夫的觀點：「如果你對許多自己想要達成的事情保有持續強烈的『慾望』，恭喜你，你要開始變富有了！」

舉例來說，稻盛和夫在研發新產品時，乾脆直接睡在公司，不僅吃飯的時候想、睡覺的時候也在想、醒來之後還是繼續想，整天滿腦子都在想……，就這樣，早早在20多歲時就取得了創新上的重大進展，也為他後來的富有打下堅實的基礎。

要點3、冷靜、不帶情緒思考，擁有「簡化」意識！

從稻盛和夫的觀點：「當一個人開始擁有簡化意識時，就是要開始變富有了！」所謂的簡化意識，是指將複雜的事情簡單化的能力，「如果每件事情都能變得簡單，想不富有都很難啊！」

舉例來說，讓許多人感到頭疼的部門間的紛爭，看起來似乎複雜難解，但是稻盛和夫往往用一句話雲淡風輕的就解決了，這是他的處世哲學的高明之處，它會讓部門與部門之間互相說「謝謝」，「絕大多數人在收到謝謝之後，即便心中存有負面情緒，頓時也就煙消雲散了。」

◎本文內容已獲小花平台授權，原文請點此

薪水 資產 職場

延伸閱讀

2023年合法節稅方法曝光！ 夫妻善用「收入級距」達到最佳化稅率

幸好對玉山金不離不棄…他19元購入替女兒存股：法說會聽完沒有賣掉的理由

報稅季…大家搶「扶養父母」至大傷和氣！ 律師提供5方法：節稅最多者去報

中年沒有存錢「差很大」！ 專家：不要看輕任何小錢

相關新聞

怎創造未來的被動收入？有錢人的3個致富關鍵：擁有1個就值得恭喜

「股神」華倫˙巴菲特（Warren Buffett）曾說：「如果你沒找到一個連睡覺都能賺錢的方法，你將會工作直到死亡的那天！」（If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.）這句話小編也非常認同！隨著人均壽命延長，預期退休年齡也逐漸拉長，今天有愈來愈多銀髮族續留職場，工作到老已然成了不可逆的趨勢，未來可能不存在所謂的「退休年齡」……。

中年沒有存錢「差很大」！ 專家：不要看輕任何小錢

半山文集、中國大陸知名讀物博主曾說：「一個人若是學會了自己陪伴自己，便學到了人生最重要的一項生活技能。」是的，這句話在今天講究女力覺醒的時代尤為適用：獨立的女人要能好好地陪伴自己，首先要有獨立的工作和存款，而其中最重要的就是必須具備獨立的經濟條件，這全奠基在財務自由上，「女人會有餘裕的存款，她的生活絕對不一般！」

忘了保險自己保了哪些怎辦？善用保險存摺輕鬆無負擔管理保單

台灣人很愛買保單，無論保險密度或是滲透率都迭創新高！你是否也砸了不少錢為自己與孩子買了一堆保單，但是總是搞不清楚到底保了什麼？如果你有類似這樣的困擾，壽險公會建議，不妨善用去（111）年6月上線的「保險存摺」平台，保戶除了可以查詢本人之所有人身保險投保狀況外，更重要的是，即便遺失實體紙本保單，也能透過該平台輕鬆完成查詢，並進一步完成線上理賠申請等服務。

不孝子女憑什麼分遺產？法律：符合「5規定」能使其喪失繼承權

「大哥直到媽媽過世後才回台灣，但一見面，開口卻是問我們媽媽身後有留下什麼財產。我真替媽媽感到不值。」

1500萬放股市很傻嗎？房地產投資派：玩股票都是「還不夠有錢的」

如果手上有1500萬閒錢，該怎麼分配理財呢？一名網友和同事討論這話題，對方分析投資股市500萬年領20萬配息足矣，其他不動產投資派的人直言很傻...

買車花費別超過年收入的10％？「4種」最糟糕的債務：車貸排第2名

如果你必須舉債，那就選擇與資產掛鉤的債務，而且這些資產升值的速度要快過你的債務成本。搞清楚其他流行的債務形式如何阻礙你的發展是很重要的，當你制定你的減債策略時，首先要擺脫「頭號罪犯」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦