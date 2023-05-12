怎創造未來的被動收入？有錢人的3個致富關鍵：擁有1個就值得恭喜

「股神」華倫˙巴菲特（Warren Buffett）曾說：「如果你沒找到一個連睡覺都能賺錢的方法，你將會工作直到死亡的那天！」（If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.）這句話小編也非常認同！隨著人均壽命延長，預期退休年齡也逐漸拉長，今天有愈來愈多銀髮族續留職場，工作到老已然成了不可逆的趨勢，未來可能不存在所謂的「退休年齡」……。

不想工作到老？不妨思考一下：你現在的支出足以創造未來的被動收入？其實，最主要的關鍵在於能否盡早財富自由，提早退休，過著自己喜歡的生活，不至於庸庸碌碌、匆匆奔忙的過日子。所謂的財富自由，廣義來說，就是不必受到「需靠薪水度日」現實生活的限制，讓工作不只是為了「錢」，可以無後顧之憂地做自己喜歡且熱愛的事情；簡單來說，成功達到財富自由，也可視為提早退休。

3個致富關鍵，如果有一個就要恭喜你了〜

有日本「經營之聖」之稱、日本京瓷創辦人稻盛和夫，從前半生的「人生失敗組」到後半生的「人生勝利組」，他靠著自己不斷的堅持和努力，除了白手起家創立兩家全球500強企業外，最為人稱道的便是他以78歲的高齡（當時已退休並出家修行中）將日本航空由破產泥淖中一手拉起，轉虧為盈並重新上市。

你可能會很好奇，稻盛和夫並非是富二代，甚至他的出身背景比起大多數人還要差很多，那麼，他是如何辦到的？套一句他的話說：「努力，再努力！」以下小編為讀者整理稻盛和夫「致富關鍵」的3要點：

要點1、建立正向思維「改變，就從現在開始！」

從稻盛和夫的觀點：「無需太過於糾結具體要用何種思維方式，但是要明確清楚正負思維方式！」

舉例來說，稻盛和夫在一次機緣下，接到了松下電器的大額訂單，以當時公司的資產規模來說，無疑是一項很大的挑戰；正當別人普遍不看好、甚至喝倒采時，反而更激勵他的鬥志：「雖然有難度，也不失為一次機會，一旦成功了，就有可能徹底翻身！」也是因為這樣的思維方式，讓他牢牢地抓住機會，業務量愈來愈多，變得更加富有了。

要點2、以持續強烈的慾望「加乘」富有的基礎！

從稻盛和夫的觀點：「如果你對許多自己想要達成的事情保有持續強烈的『慾望』，恭喜你，你要開始變富有了！」

舉例來說，稻盛和夫在研發新產品時，乾脆直接睡在公司，不僅吃飯的時候想、睡覺的時候也在想、醒來之後還是繼續想，整天滿腦子都在想……，就這樣，早早在20多歲時就取得了創新上的重大進展，也為他後來的富有打下堅實的基礎。

要點3、冷靜、不帶情緒思考，擁有「簡化」意識！

從稻盛和夫的觀點：「當一個人開始擁有簡化意識時，就是要開始變富有了！」所謂的簡化意識，是指將複雜的事情簡單化的能力，「如果每件事情都能變得簡單，想不富有都很難啊！」

舉例來說，讓許多人感到頭疼的部門間的紛爭，看起來似乎複雜難解，但是稻盛和夫往往用一句話雲淡風輕的就解決了，這是他的處世哲學的高明之處，它會讓部門與部門之間互相說「謝謝」，「絕大多數人在收到謝謝之後，即便心中存有負面情緒，頓時也就煙消雲散了。」

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