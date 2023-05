怎創造未來的被動收入？有錢人的3個致富關鍵：擁有1個就值得恭喜

「股神」華倫˙巴菲特(Warren Buffett)曾說:「如果你沒找到一個連睡覺都能賺錢的方法,你將會工作直到死亡的那天!」(If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.)這句話小編也非常認同!隨著人均壽命延長,預期退休年齡也逐漸拉長,今天有愈來愈多銀髮族續留職場,工作到老已然成了不可逆的趨勢,未來可能不存在所謂的「退休年齡」……。

不想工作到老?不妨思考一下:你現在的支出足以創造未來的被動收入?其實,最主要的關鍵在於能否盡早財富自由,提早退休,過著自己喜歡的生活,不至於庸庸碌碌、匆匆奔忙的過日子。所謂的財富自由,廣義來說,就是不必受到「需靠薪水度日」現實生活的限制,讓工作不只是為了「錢」,可以無後顧之憂地做自己喜歡且熱愛的事情;簡單來說,成功達到財富自由,也可視為提早退休。

3個致富關鍵,如果有一個就要恭喜你了〜

有日本「經營之聖」之稱、日本京瓷創辦人稻盛和夫,從前半生的「人生失敗組」到後半生的「人生勝利組」,他靠著自己不斷的堅持和努力,除了白手起家創立兩家全球500強企業外,最為人稱道的便是他以78歲的高齡(當時已退休並出家修行中)將日本航空由破產泥淖中一手拉起,轉虧為盈並重新上市。

你可能會很好奇,稻盛和夫並非是富二代,甚至他的出身背景比起大多數人還要差很多,那麼,他是如何辦到的?套一句他的話說:「努力,再努力!」以下小編為讀者整理稻盛和夫「致富關鍵」的3要點:

要點1、建立正向思維「改變,就從現在開始!」

從稻盛和夫的觀點:「無需太過於糾結具體要用何種思維方式,但是要明確清楚正負思維方式!」

舉例來說,稻盛和夫在一次機緣下,接到了松下電器的大額訂單,以當時公司的資產規模來說,無疑是一項很大的挑戰;正當別人普遍不看好、甚至喝倒采時,反而更激勵他的鬥志:「雖然有難度,也不失為一次機會,一旦成功了,就有可能徹底翻身!」也是因為這樣的思維方式,讓他牢牢地抓住機會,業務量愈來愈多,變得更加富有了。

要點2、以持續強烈的慾望「加乘」富有的基礎!

從稻盛和夫的觀點:「如果你對許多自己想要達成的事情保有持續強烈的『慾望』,恭喜你,你要開始變富有了!」

舉例來說,稻盛和夫在研發新產品時,乾脆直接睡在公司,不僅吃飯的時候想、睡覺的時候也在想、醒來之後還是繼續想,整天滿腦子都在想……,就這樣,早早在20多歲時就取得了創新上的重大進展,也為他後來的富有打下堅實的基礎。

要點3、冷靜、不帶情緒思考,擁有「簡化」意識!

從稻盛和夫的觀點:「當一個人開始擁有簡化意識時,就是要開始變富有了!」所謂的簡化意識,是指將複雜的事情簡單化的能力,「如果每件事情都能變得簡單,想不富有都很難啊!」

舉例來說,讓許多人感到頭疼的部門間的紛爭,看起來似乎複雜難解,但是稻盛和夫往往用一句話雲淡風輕的就解決了,這是他的處世哲學的高明之處,它會讓部門與部門之間互相說「謝謝」,「絕大多數人在收到謝謝之後,即便心中存有負面情緒,頓時也就煙消雲散了。」

◎本文內容已獲小花平台授權,原文請點此。