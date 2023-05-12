忘了保險自己保了哪些怎辦？善用保險存摺輕鬆無負擔管理保單

台灣人很愛買保單，無論保險密度或是滲透率都迭創新高！你是否也砸了不少錢為自己與孩子買了一堆保單，但是總是搞不清楚到底保了什麼？如果你有類似這樣的困擾，壽險公會建議，不妨善用去（111）年6月上線的「保險存摺」平台，保戶除了可以查詢本人之所有人身保險投保狀況外，更重要的是，即便遺失實體紙本保單，也能透過該平台輕鬆完成查詢，並進一步完成線上理賠申請等服務。

投保前搞懂投保年齡 保費才不吃虧

據了解，該平台是由壽險公會偕同產險公會、22家壽險公司、14家產險公司及合作廠商中華電信、台灣網路認證公司等單位，在現行保險科技運用共享平台基礎上建置完成，目前提供有網頁版和APP版兩種版本，主要訴求：協助保戶瀏覽個人所有保單，再也不用東奔西走，就可以輕鬆找到保單缺口。

壽險公會表示，如果民眾想要更清楚了解保單相關資訊，可以透過該平台各保險公司提供的「保戶園地」專區做查詢，包括：契約變更、保險給付、保單借款……等在該家保險公司所投保的保單內容與各項異動紀錄，即時掌握最新的保單狀態。

與此同時，鑒於今天國人超愛買保險，平均每人擁有2.6張保單，卻仍有部分保戶不知道保險年齡與實際年齡的算法略有不同；對此，壽險公會提醒，在投保前，應該一次搞懂投保年齡怎麼算，才能以較便宜的保費獲得保障。

至於保險年齡該怎麼計算？根據《人壽保險單示範條款》第24條規定：「要保人在申請投保時，應將被保險人的出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿1歲的零數超過6個月者則加算1歲。」舉例來說，一名1997年4月出生的民眾，如果在2022年11月投保，計算出其足歲為25歲7個月，換算下來保險年齡需多加1歲為26歲。

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