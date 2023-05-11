考古學家發現罕見壁畫 瞬間全球僅存懂古文字的3個人憑空相連

這本書寫到這裡，已經把我們所能推測的過去（線段型商業），所能分析的現在（中心型商業），以及所能預測的未來（去中心型商業），一一盡力回望和極目遠眺了。我希望我們能一起看到一股用連接的洋流串聯起來的商業簡史。

這部商業簡史，站在月球，從空間看，就是從華燈初上，到萬家燈火，到最後漫天繁星，是從稀疏到密布的「網路密度」提升史。這部商業簡史，站在未來，從時間看，就是一部從沙石，到水泥，再到玻璃，交易節點之間摩擦力愈來愈小導致的「交易成本」降低史。

直播交易量古人難想像

今天，商業世界已經進化到古人難以想像的場景。古人篳路藍縷，穿越茫茫大漠，開闢絲綢之路。但是，他們全年產生的交易量，還比不上薇婭坐在直播間裡，說一句「五四三二一，開拍」瞬間產生的交易量。

這要歸功於網路密度的提升和交易成本的下降。

現在有些年輕人愛玩「漢服秀」，其實他們的生活品質比任何一位漢朝的皇帝都要高。儘管皇帝擁有天下的財富，卻無法像現代人那樣能夠如此便捷地滿足自己的多樣化需求。這也要歸功於網路密度的提升和交易成本的下降。

那麼，再往後呢？如果最後所有交易節點都兩兩相連，網路密度升到100%，並且資訊完全對稱、信用完全傳遞，交易成本降為0呢？

這個理論上存在的未來，我們稱之為「全連接型商業」。（見圖3-7）

什麼叫「全連接型商業」？就是「連接一切網路節點，消滅一切交易成本」的商業文明。這句話用公式表示，就是：

網路密度＝100%

交易成本＝0

當然，就像我們理論上可以不斷逼近光速，但實際上永遠到達不了一樣，全連接型商業可能最終也只是商業世界的烏托邦，我們想像中的存在。

對於全連接型商業，我們不敢說「推測、分析、預測」，只敢說「想像」。在那個世界裡，商業是如何運轉的呢？

我與你分享三個「想像」。

第一，商人的最終歸宿，是不再需要商人。

商人之所以存在，就是因為兩個使命：

（1）四處奔波，連接所有網路節點；

（2）殫精竭慮，降低一切交易成本。

最終的最終，當網路密度達到100%，交易成本降為0時，這個想像中的商業世界，將是一個沒有「摩擦力」的烏托邦，商人的價值被自己消滅。

「網路密度=100%」，意味著這顆星球上所有的交易節點（人、物、公司，甚至國家），都被兩兩相連。因此，想要找到任何有價值的交易節點，不需要透過首尾相連的線段，也不需要透過更高級的超級節點。

考古學家在遺址裡發現一幅罕見古文字的壁畫，瞬間，全球僅存的懂得這種古文字的3個人，在各自的國家被連接在一起。 醫生搶救一個擁有罕見血型的病人，瞬間，這個城市裡擁有這種血型的5位市民，收到提供幫助的請求。 很多國家聯合研究人類如何在火星上生存，瞬間，地球上400多個學科，25萬名最頂尖的專家，被召集在一起。

在「網路密度=100%」的世界，一切皆可直連。

而「交易成本=0」，意味著任何兩個節點之間，資訊完全對稱，彼此完全信任，摩擦力為零。因此，你們之間誰也不會占誰便宜，最終「談判」這個商業行為，「撒謊」這個道德缺陷，將成為歷史。

我的這批優酪乳，用了哪裡的奶牛，餵了什麼飼料，有沒有加激素，加了多少糖，工人的成本是多少，採購優酪乳的超市完全知道。我無法「撒謊」說我的牛奶是從澳洲進口的，超市也無法「撒謊」說還有另一家報價比我低很多。

兩家公司簽署合約，你想要什麼，他想要什麼，彼此非常清楚。攤在桌上算一算，怎麼合作，創造的總價值是最大的，然後一起分掉這個價值。「欲擒故縱」「隱藏的決策者」「紅臉黑臉」這些談判技巧完全不再需要。

這就是全連接型商業社會。

第二，商品的定倍率，無限接近於1。

我在得到App的課程《劉潤．5分鐘商學院》裡，介紹過一個概念，叫定倍率。

定倍率=（生產成本+交易成本）/生產成本

(本文出自《商業簡史：看透商業進化，比別人先看到未來》) 比如，你在市場上買到一支300元的口紅。它的生產成本有很大機率不超過30元。那剩下的270元是什麼？交易成本。這支口紅要透過線段型商業，從總代理到省代理，到市級經銷商，層層傳遞。這中間的摩擦力，必然產生高昂的「交易成本」。然後，這個市級經銷商要透過中心型商業，在一家大型購物中心銷售。這中間的摩擦力，也是不得不存在的「交易成本」。

這些交易成本，包括搜尋成本、比較成本、測試成本、協商成本、付款成本、運輸成本、售後成本，加在一起270元。所以用戶最後花了300元（30元+270元）。

這個口紅的定倍率是10倍：

定倍率=（30元+270元）/30元=10（倍）

那麼，如果在「交易成本=0」的全連接型商業文明時代呢？

因為生產者可以直接把東西賣給消費者，並且沒有資訊不對稱和信用不傳遞，所以交易成本從270元降為0。

這時候，這支口紅的定倍率是1倍：

定倍率=（30元+0元）/30元=1（倍）

你可能會說，這不可能吧！總要運輸吧！總要庫存吧！是的。運輸成本、庫存成本，依然是物理世界無法消滅的成本。但是，愈來愈多的科技，正在想辦法將其降低，比如3D列印。

在全連接型商業時代，作為消費者，你從生產者那裡直接下單買一支口紅。這時，這支口紅並不是從廠家快遞，透過1家快遞公司、2個中轉倉庫、3個工作人員送到你家的。這支口紅是在你們社區樓下的「萬能3D列印櫃」即時列印出來的。下單買口紅，在下樓散步的時候，順便取走口紅。

第三，可以不斷接近，永遠無法達到。

當然，在口紅的案例中，還是有交易成本，比如3D列印櫃的運營成本。這就是為什麼說全連接型商業可以被不斷接近，但也許永遠無法達到。只是這個接近的程度，在不需要物流、倉儲的虛擬產品世界，比如電子書、遠端教育、影音娛樂，可能會更快地接近而已。

很久以前，我在微軟美國參加了一次全球技術支持團隊的管理層會議。當時，微軟全球有7,000多名技術支援工程師。這是一個兩天的會議，其中一場請了當時微軟全球副總裁李開復來做分享。

李開復當時在幫助微軟的技術支援團隊做基於人工智慧的技術支援軟體，他在會上分享了這個項目的進展。李開復說了一句話，把現場的管理團隊鎮住了。他說：

我在幫技術支援團隊做的事情，就是讓微軟不再需要技術支援團隊。

我可以感覺到坐在同一桌的幾位其他國家的高管很不滿的神態。這句話給我留下了很深的印象。也許他說得對，一個公司技術支援團隊最終的狀態，就是不需要技術支援團隊。商業文明最終的狀態，也許就是因為「網路密度=100%，交易成本=0」，而不再需要商人。

但有趣的是，不斷推動商業文明走向這一天的，又恰恰是富有遠見、不斷進取的商人群體。他們也因為這樣奮不顧身地推動，獲得了巨大的回報。

我們將會如何一天一天地逼近這個理想中的，但可能永遠達不到的「全連接型商業文明」呢？

（本文出自《商業簡史：看透商業進化，比別人先看到未來》作者：劉潤）