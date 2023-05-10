竹北買屋7年趁「高點」賣掉大賺一筆？ 他：誰知又噴一波…租房到現在

自住 真的不要妄自猜高猜低

上個月，遇到一位在找租屋的房客。

閒聊之中，得知他住竹北快十年了。於是我問他：「疑？！那你幾乎見證了竹北十年來的高速發展，但怎麼沒有想說買間房子呢？」。

他說：「有啊，我在2014年有買一間房子，在縣二喜來登那。但我在2021年賣掉了。然後...然後就一路租房子到現在」。

我接著問他：「怎麼這麼早就把房子賣掉？」。

他說：「因為當時想說房價應該漲到頂了（之後房價可能會趨緩甚至回檔修正），想說賣掉後先租屋，再慢慢找房。誰知道...賣掉後，房價又再噴一波。然後...我就追不上現在的房價了」。他滿是無奈且哀怨樣。

房價，怎麼樣算是高？怎樣又算低？

這問題沒人說得準。如果有人可以打包票跟你說高低，那他肯定是詐騙集團。是高是低，唯有等時間到了，回頭去看，答案才揭曉。

自住買房，真的不要想得太複雜。當「需求到了，房子有喜歡，能力夠，預算也符合」，就買了吧。一昧地猜測房價高低，很容易最後聰明反被聰明誤。

對了，「買賣」隨著時機的不同，有時市場可能會偏買方、偏賣方或甚至五五波。但「租屋」就不同了，租屋時，房客幾乎都是佔弱勢。

這也是為什麼台灣房地產即便令人感到絕望，但仍有不少人把它視為目標與夢想。只因為不想被房東支配、少了選擇的權利。

即便只是買間小套房或是偏遠地區的中古屋，也是屬於自己的小天地，不是嗎？至於有人在那邊說：「買這種物件，以後若要賣可能會不好賣，或是沒什麼漲幅blahblah」。真的是暈倒，高喊著自住的口號卻盤算投資的腦...

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