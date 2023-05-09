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「遺產」竟由法院介入執行拍賣變現！ 律師曝3個關鍵因素

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖(本報資料照片)。
新台幣示意圖(本報資料照片)。

為何家產要被拍賣？3項關鍵因素告訴你

有兩間價值5000萬元以上的房屋遭拍賣，其中還有5兩黃金9條，以及黃金首飾等等，不是因為欠錢，原因可能是變價拍賣繼承的遺產，…(詳見新聞連結)

一般說來，國人普遍以為遺產繼承很簡單，遺產不是平均繼承，子女分一分就好了。

為什麼法院變賣遺產的案件回變多呢？

我觀察有3項關鍵因素：

1.為了公平

子孫（繼承人）為了公平起見，所有的遺產都要均分才公平，不能有人多一元，最「公平」的方法就是把所有遺產賣掉，然後平分現金最公平。

2.不想共有

子孫（繼承人）無法達成分配遺產的協議，又不想有所牽扯，如果不動產由繼承人共有，未來無法協議使用，所以只好變賣換現金。

3.沒有遺囑

長輩如果有立下合法的遺囑，將遺產個別的分配給單獨的繼承人，每一位子女都可以單獨取得個別遺產，未來子女就不必爭執，也不用變賣遺產了。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 遺囑 長輩 子女

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