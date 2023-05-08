「易患阿茲海默症」僅39歲雷神索爾恐退休！年輕型失智增多…失能險有規劃嗎？

在「漫威電影宇宙」飾演「雷神索爾」（Thor）一角而聞名全世界的好萊塢男星克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth），日前接受訪問時透露，在一次健康檢查時，得知自己的阿茲海默症的遺傳易感性（Genetic predisposition）比起一般人竟高出8至10倍，屬於高風險族群、有更高的機率罹患阿茲海默症，這讓他非常震驚，決定暫時停工休息一陣子，好好地陪伴家人，至於何時復出仍是未知數……。

好發於30至64歲 人人都有可能是失智候選人

所謂「阿茲海默症」俗稱為早老性痴呆、老年痴呆，是一種發病進程緩慢、隨著時間不斷惡化的神經退化性疾病，而阿茲海默症又是失智症分類中最常見的一種類型。

對照於上述克里斯˙漢斯沃的年紀、39歲，不難看出失智症不再是過往一般認為屬於中老年人的「專利」，失智症有逐漸年輕化的趨勢，而台灣也不惶多讓；據衛福部統計，國內在65歲以前發病的「年輕型失智症」患者已突破1.2萬人大關，已然成為台灣社會下一個必須面對的難題，失智症確實不再是中老年人的「專利」！

再進一步來看，統計數據指出，「年輕型失智症」好發年齡介於30至64歲，平均每1千人就有1人發病，由此看來，每個人都有可能是失智症候選人、你我也都有失智的可能！小花平台提醒，隨著台灣人口快速老化、少子化浪潮來襲，建議及早正視失智症衍生的部分風險，以免隨著時間逼近，才開始擔憂老後的健康照護費用，「善用保險為失智、失能架起最後一道防線。」

每3秒就有1人失智 該如何「超前部署」買保險預防？

據統計，全球每3秒就有1人罹患失智症，現今全世界已有5,500萬失智者，到了2050年，這一數字將增加到1.39億人。

你在擔心自己因為嚴重失智造成失能，進而成為家庭經濟負擔？想要「超前部署」買保險預防失智症，該如何規劃才可以走到最後？小花平台建議，針對預算有限的民眾，以不還本、定期的失能扶助險作為主約，另外輔以實支實付型醫療險、重大傷病險及意外傷害險附約等加強保障，力求全面性顧及醫療前、中、後期的完全照顧。

其中，針對目前市面上熱賣的長照保單「失能扶助險」，如果保單契約條款上有載明「保證給付」，一旦開始理賠後，「失能扶助險」的失能扶助金就像領薪水一樣，每個月或是每年持續領錢，「不論是生是死，都會付好付滿」，且還可以在急需用錢時一次提前提領，面對生活中有大筆開銷或是需要支付大筆醫療費用也無需擔心。

除此之外，萬一不幸因為疾病或是意外導致失能，究竟該買多少保額才夠？「每月或是每年領取的『失能扶助金』金額，最好有失能前收入的2倍以上」；舉例來說，假設失能前每月領薪新台幣4萬元，則「失能扶助金」最少要規劃8萬元以上，以此來計算失能扶助險應該投保多少保額，轉嫁因為失能導致的生活支出、醫療開銷等風險。

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