周杰倫站台也拉抬不了行情…NFT售價破發慘跌5位數 知名藝術家KAWS卻賣翻

周董站台也拉抬不了行情

2022年6月23日晚間九點，周杰倫又與巴黎聖日耳曼足球俱樂部聯名推出Tiger Champs的NFT項目，發售總量為1萬個，但根據金色財經的資料，至隔日晚間七點仍剩餘9338個，該項目還在Discord發布，NFT銷售時間將延長48小時，甚至釋出「在第一個24小時購買的用戶將會獲得2個NFT空投，之後24小時購買的用戶將會獲得1個NFT空投」的活動，藉此來刺激買氣，但顯然市場並無因為周杰倫這次比杰倫熊的站台表態更明確（還拍了廣告）就買單。

且即便是周董站台，根據 Crypto.com 截至2022年7月22日資料顯示，不到一個月的時間其地板價就已經從售價500美元（約新台幣1萬5千元）破發至100美元（約新台幣3090元），完全無法與當時的杰倫熊相比，可見熊市中即便是頂流藝人的流量也無法有效轉換至NFT市場中。

藝術家反而引領熊市

但若將藝人、網紅的層面擴大到其他領域名人，那知名藝術家、時尚家等所參與的NFT反而有不一樣的表現。Nina Chanel Abney及KAWS、Pharrell Williams 等知名人士所帶出的效益就是熊市中的例外，而他們正是The GODA Mint Pass這個項目的參與者及顧問。

(本文出自《想去你的元宇宙》) 雖說是熊市，The GODA Mint Pass 還是完售，而且地板價一度噴到高過10 ETH，截至2022年7月19日都還有6.2 ETH（尚未破發），所以即使在市場恐慌下，頂級藝術家們還是可以聚集強大的買氣。

所以說因為熊市市場崩塌嚴重，很多人開始會說市場涼掉了、泡沫了，甚至說可能要全部歸零了。難道 NFT 真的是曇花一現？當然不是！

名人效應對NFT仍加分

即便藝人透過粉絲經濟進到這個這個市場的效益有限，但也因為愈來愈多知名人士、企業持續進入這個領域，包含Facebook的虛擬服飾、Nike、Adidas、Disney（聽說正在成立專門部門），頂級知名藝術家也持續踏入，這些對於NFT的推廣及信用都會是大大的加分，這也證實了KOL及明星確實是NFT價值訂定的重要訊號，也是NFT行銷重要的管道來源，如我們在前面章節敘述的。

雖然說將KOL從宣傳目的晉升為發行方之一，這樣的效益就像是很多Crypto的創投，其實比較多是公關加成，不像是傳統創投這樣有影響力，能為品牌提高足夠的名聲就是了。

網紅變現新商業模式

但相信未來還是會有越來越多名人、藝人、KOL投入NFT市場，因為對於KOL來說發行NFT也已經是「網紅變現的新興模式」之一了，這同樣是iKala有在「網紅與社群促購洞察報告書」中提到的。

透過NFT發行甚至結合元宇宙，可以將KOL自身的發展想像無限放大，彷彿能夠創造無限可能，給予粉絲意想不到的回饋，這也是其中一個 NFT項目仍然適合尋找KOL來進行行銷，KOL也會願意協助他們行銷的原因之一，因為這對雙方都可以起到很好的互利。

熊市時的資本觀點

從2022年美國升息、美股下跌、加密貨幣崩跌等，資本市場確定是進入了寒冬，無論是次級市場或是一級的早期投資市場，資金都只會不斷地緊縮。

當然NFT的市場也正式迎來了熊市，但在資本寒冬中仍有五個領域在2022前五個月美國種子輪投資中成績非常亮眼，其中兩項正是元宇宙（Metaverse）及非同質化代幣（NFT），這就值得我們思考，為何這兩個領域會特別受到投資人青睞？為何市場已經進入下行趨勢且寒冬訊號明確，資本仍不願意錯過熱潮上桌豪賭？其觀點或許也是維持NFT熱度的關鍵點，畢竟NFT的崛起與熱錢的轉移也脫離不了關係，這部份我們會再後續提及。

（本文出自《想去你的元宇宙》作者：鄧萬偉（Sway）, Jack Xu, Dylan Lin, Alina Shih）