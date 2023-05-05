不留遺產…年領50萬花用退休金需多少？ 專家：65歲至少1064萬本金

兩週前，我寫了一篇「年花費50萬，準備1000萬的退休金夠嗎？」的文章，主要重點是表達，如果考慮通貨膨脹，要維持每年50萬的消費力，實際需要準備的退休金應該是多少錢，那時計算出來的金額是1667萬（考慮2%通膨）與2500萬（考慮3%通膨）。

有些網友反映，我的計算方法是本金價值/消費力不減損的方式，每年實質50萬消費力可以永遠領不完的理想情況，才需要那麼多錢，但他沒有小孩，或沒有打算留錢給下一代，如果希望最終可以把錢用完，又該準備多少錢呢？

所以我再重新調整計算，同樣假設平均通貨膨脹率是2%，每年的投資可以穩定領到5%現金股利或利息，若所領的被動收入超過實際需要的現金，則餘額再投入投資本金，如果不足，就必須要賣掉投資資產，換成現金當作生活費。

我把生存年紀設定到100歲，需求一樣是年領現值50萬元的現金，假設60歲就退休開始領股息/利息當作被動收入，看圖表，60歲退休實際需要的退休金是1150萬元，9年後會需要開始提領本金，用到100歲時，本金會剩下42.7萬元。

提早5年退休，所需金額只比1000萬多出150萬元，每年依據2%通貨膨脹增加提領退休金額，若本金都沒有漲跌，也都可以穩定獲得5%報酬，則這筆錢可以用到100歲。當然，這都是為了計算方便所設定的理想情況，實務上，投資本金是不可能沒有漲跌的，每年的配息金額與利息也是一定會不同。

若將退休年齡為在65歲，則退休時會需要1064萬元的投資本金，4年後會需要開始提領本金，用到100歲時，本金會剩下8.8萬元。如果本金只有1000萬，依據通貨膨脹調整每年的生活花費，在相同背景條件下，本金可以提領到96歲，如果通貨膨脹改為3%，這筆錢可以用到91歲，其實或許也夠了。

所以在計算退休金需求時，你應該要以我這種計算方式來估計，1000萬投資本金年領5%現金股息，隨著物價上漲增加生活費，這筆錢可以用到91～96歲用盡。不會是1000萬本金，永遠幫我們帶來每年50萬的被動收入，然後生活越過越拮据。

當然，實際上隨著年紀越大，有可能需要的生活費會減少，因為你能吃的東西與能去的地方會越來越少，可能大多時間都是待在家裡看電視。也有可能醫療技術更進步，或你本身就具有長壽的DNA，可以活到120歲，所以計算都只是理想的參考值，實際花費還是要依據需求隨時做調整。

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